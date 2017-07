Femme enceinte poignardée: le bébé n’a pas survécu

L’homme activement recherché par le SPVM, qui le soupçonne d’avoir poignardé sa conjointe enceinte de huit mois la nuit dernière dans leur appartement de Montréal-Nord, a finalement été arrêté. Le bébé n'a pas survécu.

La jeune femme de 33 ans, ayant subi d’importantes blessures, a trouvé refuge chez sa voisine de pallier qui a contacté les services d’urgence.

Elle a été transportée au centre hospitalier. Elle serait hors de danger.

Les médecins ont cependant dû pratiquer une césarienne d’urgence. Le poupon n'a pas survécu.

Fil des événements

12h10 – La mort du bébé de huit mois est confirmée

11h20 – Le suspect de 37 ans se rend aux policiers près de la scène de crime et du poste de commandement

4h20 – Un vol est commis dans un dépanneur de Rosemont à l’angle de Beaubien et de la 21e Avenue. Celui qui s’en serait pris à sa conjointe et son enfant à naitre est soupçonné de ce vol qualifié

2h30 - Le suspect aurait poignardé à de multiples reprises sa conjointe enceinte à l'abdomen avant de prendre la fuite

22h – Des agents du SPVM interviennent à l’appartement du couple à l’angle de Langelier et Pascal pour une querelle. Ils rédigent un rapport et conseillent à la femme d’envoyer les deux enfants dormir ailleurs et lui suggèrent de passer la nuit chez un proche. Ce qu’elle n’a pas fait.