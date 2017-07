Quelques jours après la mort du chanteur Chester Bennington, son groupe lui rend un vibrant hommage.

Dans un texte touchant publié sur sa page Facebook, Linkin Park a tenu à exprimer sa tristesse à la suite de son suicide.

En voici une traduction libre:

Cher Chester,

Nos cœurs sont brisés. Nous sommes encore terrassés par la douleur et le déni tout en tentant de comprendre ce qui a bien pu se passer.

Tu as touché tant de vies, probablement plus que tu ne le croyais. Dans les derniers jours, nous avons constaté une véritable vague d’amour et de soutien, tant public que privé, de partout à travers le monde. Talinda (ndlt: la conjointe de Chester Bennington) et toute la famille l’apprécient, et veulent que le monde sache à quel point tu étais le meilleur conjoint, le meilleur fils et le meilleur père. La famille ne sera plus jamais complète sans toi.

Quand on parlait avec toi des temps à venir, ton enthousiasme était contagieux. Ton absence laisse un vide qui ne pourra jamais être comblé: cette voix bruyante, amusante, ambitieuse, créative, gentille, généreuse manque dans la pièce. Nous tentons de nous rappeler que les démons qui t’ont emporté n’ont jamais été bien loin. Après tout, c’est ta façon de les chanter qui a charmé tout le monde en premier lieu. Tu les as exposés sans crainte et, ce faisant, tu nous as réunis et nous as appris à être de meilleurs humains. Tu avais un grand cœur, et tu l’avais sur la main.

Notre amour pour la musique et le spectacle ne s’éteindra jamais. Alors qu’on se demande de quoi aura l’air notre futur, nous savons bien que tu rendais nos vies meilleures. Merci pour ce cadeau. Nous t’aimons, et tu nous manques tellement.

«En attendant de te revoir», écrit Linkin Park, pour conclure son texte touchant.