Un homme gravement blessé dans une sortie de route à Mascouche

Un homme a été gravement blessé lorsqu’il a fait une sortie de route, suivie de plusieurs tonneaux, à Mascouche, lundi soir.

L’homme dans la quarantaine circulait sur l’autoroute 25 nord lorsqu’il a perdu le contrôle de son VUS et bifurqué vers la droite. Son véhicule a fait des tonneaux et a terminé sa course sur une bretelle d’accès de l’autoroute 640.

L’homme a été transporté d’urgence à l’hôpital, on l’on craignait pour sa vie en soirée, a précisé Stéphane Tremblay, porte-parole pour la Sûreté du Québec.

Une distraction pourrait être à l’origine de l’accident.

La bretelle d’accès demeurait fermée en soirée, le temps de mener l’enquête sur les circonstances entourant l’accident.