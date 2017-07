Une mère refusée parce qu’elle a trop de jeunes enfants

Une mère monoparentale s'étonne de s'être fait refuser l’accès à la plage Jean-Doré du parc Jean-Drapeau parce qu’elle avait trop d’enfants en bas âge.

Le 28 juin dernier, Caroline Vallée s’est présentée à la plage de l’île Notre-Dame avec ses quatre enfants âgés de 15, 12, 5 ans et 10 mois.

À la billetterie, le commis lui a demandé les âges de ses enfants en mentionnant qu’un ratio exige la présence d’un adulte pour chaque enfant de moins de 2 ans et un adulte pour trois enfants âgés de 2 à 7 ans. La plage accepte toutefois que ces personnes responsables soient âgées de 16 ans et plus.

«Ma fille allait avoir 16 ans deux jours plus tard. Je leur ai donc dit qu'elle pouvait surveiller ma fille de 5 ans et moi de mon enfant de 10 mois», a expliqué Mme Vallée qui ignorait le règlement qui n’était affiché nulle part selon elle.

Mais la plage a refusé de lui donner accès aux installations en disant qu’elle ne respectait pas le ratio et que sa fille devait absolument avoir 16 ans pour pouvoir surveiller un autre enfant. La mère de famille a envoyé un courriel au service à la clientèle pour se plaindre et demander des explications, il y a trois semaines, mais n'a toujours pas eu de retour.

La semaine suivante, quand elle est retournée à la plage avec sa mère de 65 ans, une affiche indiquant le ratio avait été apposée dans la fenêtre de la billetterie.

Acceptée dans les piscines

Mme Vallée se désole de la situation, d’autant plus qu’elle ne s’est jamais fait refuser ainsi dans les piscines municipales, comme celles de Maisonneuve, de Rivière-des-Prairies et de Villeray.

Le «24 Heures» a contacté la plage de Longueuil, la plage d’Oka et le Récréo-Parc Sainte-Catherine sur la Rive-Sud et ils ont tous indiqué qu’aucun ratio du genre n’était imposé dans leurs installations.

Toutefois, les piscines municipales ont bel et bien des ratios, mais ceux-ci semblent être différents d’une piscine à l’autre. Par exemple, les piscines des arrondissements Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, de Villeray et de Rivière-des-Prairies ont un ratio de un accompagnateur pour six enfants de 5 ans et moins. De leur côté, les piscines de Rosemont ont un ratio d’un adulte pour chaque enfant de moins de 3 ans.

Sécurité relative

Le parc Jean-Drapeau a indiqué que ce ratio est imposé parce que le rôle des sauveteurs «en est un de prévention et d’intervention en cas de nécessité, et non de surveillance des enfants». «La Société du parc Jean-Drapeau a une responsabilité civile en cas de noyade. Considérant le fait que la sécurité est relative pour chaque personne, nous n’avons d’autre choix que d’encadrer l’usage de notre installation et de mettre des barèmes», a expliqué Geneviève Boyer, chef des communications au parc Jean-Drapeau.

«Ils devraient nous faire signer une décharge pour attester que nous sommes responsables s’il arrive quelque chose à nos enfants et que nous ne respections pas le ratio, a proposé Mme Vallée. C’est commun maintenant d’avoir plusieurs enfants en bas âge et d’être monoparental. Ce ratio réduit notre indépendance», a-t-elle déploré.