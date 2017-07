Vague de conjonctivite: la décision sur le recours collectif à l'automne

Un peu plus d’un an après le dépôt d’une demande de recours collectif visant l’épidémie de conjonctivite qui a sévi dans la région de Baie-Comeau et en Haute-Côte-Nord en 2013 et 2014, le tribunal pourrait donner son autorisation à l'automne.

Brigitte Cimon, la plaignante initiale, exige la somme de 743 000 $ à l’hôpital Le Royer de Baie-Comeau, l’ophtalmologiste Dany Dreige et l’Association canadienne de protection médicale.

Elle a contracté le virus à l’hôpital en janvier 2014 lors d’une opération à l’œil. À la suite de cette infection, elle a complètement perdu la vue pendant 12 jours en plus de subir une péricardite. Elle en garde des séquelles permanentes.

Le recours collectif soutient qu’il y a eu de nombreuses lacunes dans les mesures d'hygiène et dans les pratiques de base du département d’ophtalmologie qui ont permis la transmission du virus.

Le tribunal pourrait autoriser le recours le 24 octobre prochain au palais de justice de Baie-Comeau.

Plus de 1400 personnes de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord ont contracté la conjonctivite pendant cette épidémie qui aura duré cinq mois.