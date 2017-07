Voie de contournement: le BAPE remet son rapport

Quatre ans après la tragédie qui a secoué la municipalité de Lac-Mégantic, c’est aujourd’hui que le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) doit remettre à Québec son rapport et ses recommandations quant au projet de contournement de la voie ferrée.

Après avoir tenu ses audiences fin mai et début juin, le BAPE fera ainsi part du fruit de son travail au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, David Heurtel.

Les citoyens de Lac-Mégantic, eux, souhaitent que le rapport soit rapidement rendu public et que le projet aille de l’avant le plus vite possible.

«C’est beaucoup trop long. C’est encore dans cinq ans. Pendant ce temps-là, la population souffre. La population se fait réveiller chaque nuit», affirme Robert Bellefleur de la Coalition citoyenne pour une sécurité ferroviaire, en faisant référence à l’échéance actuellement prévu pour la réalisation du projet.

La Coalition a d’ailleurs fait parvenir une lettre au ministre Heurtel de même qu’au ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, leur demandant d’aller de l’avant rapidement avec la suite du processus.