Au moins une victime n'était pas attachée, selon Venus Williams

La star du tennis américain Venus Williams soutient qu’au moins une des deux victimes de l’accident de la route mortel dans lequel elle a été impliquée, début juin en Floride, ne portait pas sa ceinture de sécurité lors de la collision.

Le 9 juin dernier, Williams, 37 ans, s’est engagée au volant de son 4x4 dans un croisement et n’a pas respecté la priorité.

Elle a été percutée par un autre véhicule, à bord duquel se trouvait un couple. La conductrice, âgée de 68 ans, et son passager, son époux âgé de 78 ans, ont été transportés à l’hôpital. La conductrice souffrait de fractures multiples et son passager d’un traumatisme crânien. Il est décédé deux semaines plus tard.

La sœur aînée de Serena Williams réplique ainsi à la poursuite intentée par la famille de la victime, une procédure civile visant à obtenir des dommages et intérêts.

Dans de nouveaux documents judiciaires obtenus par le site internet «TMZ.com», l’ancienne n.1 mondiale, désormais 9e au classement WTA, affirme que la gravité des blessures des passagers aurait été passablement réduite s’ils avaient tous deux bouclé leur ceinture. Williams ne précise cependant pas lequel des deux passagers n’était pas attaché.

Elle estime de plus que les blessures de la conductrice n’étaient pas assez sérieuses pour justifier une poursuite réclamant des dommages en fonction des lois en vigueur en Floride.

Par ailleurs, la joueuse de tennis allègue que le couple ne roulait pas dans un véhicule sécuritaire et que ce dernier n’était pas adéquatement entretenu au moment des faits.

De son côté, l’avocat des victimes a confié à TMZ, un peu plus tard aujourd’hui, qu’il dispose des preuves que leur Hyundai 2016 était en parfait ordre et que le couple portait bel et bien sa ceinture de sécurité au moment de l’impact, tel que le révèlent les données provenant de l’ordinateur du véhicule.

Venus Williams avait avoué quelque temps après les événements être «anéantie» par l’accident mortel. «Je suis anéantie, j’ai le coeur brisé par cet accident», a-t-elle écrit sur sa page Facebook pour sa première déclaration publique à propos de cet accident.

Elle a été déclarée fin juin responsable par la police de Palm Beach Gardens (Floride) de l’accident de la route. La police a établi qu’elle roulait à vitesse très modérée (8 km/h) et qu’elle n’était pas sous influence d’alcool ou de drogue.