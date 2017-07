Bagels et céréales coûteront plus cher en 2018

Bagels, pâte à pizza ou céréales: les prix aux États-Unis des produits à base de blé connaîtront en 2018 la plus forte augmentation parmi les aliments vendus en magasins, selon une estimation du ministère américain de l'Agriculture (USDA) diffusée mardi.

Ils pourraient grimper de 3% à 4%, contre seulement 1% à 2% pour l'ensemble de la nourriture.

En cause, selon les autorités: des prix du blé plus élevés payés aux agriculteurs et une probable baisse des importations.

Les cours du blé de printemps, baptisé «l'aristocrate du blé» pour sa teneur élevée en protéines, ont en effet bondi cette année pour dépasser début juillet les 8 dollars le boisseau pour la première fois depuis 2013.

Cette catégorie de blé particulièrement recherchée par les boulangers est principalement cultivée dans le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Montana et le Minnesota où sévit actuellement une sécheresse qui nuit aux récoltes.

Et la forte augmentation des prix du blé de printemps, échangé sur le marché de Minneapolis dans le centre des États-Unis, a entraîné ceux du blé d'hiver, coté à Chicago.

L'addition totale pour un petit-déjeuner américain ne devrait toutefois pas être trop salée en 2018, car l'augmentation du prix des oeufs (+1% à 2%) ou du porc (+1,5% à 2,5%), dont est tiré le traditionnel bacon américain, reste modérée.

Les craintes d'une flambée des prix du bacon ne se sont d'ailleurs pas concrétisées: certains s'inquiétaient en début d'année d'une pénurie dans le pays après la chute des stocks congelés de poitrine de porc --la base du bacon-- à moins de 18 millions de livres fin décembre, contre plus de 50 millions un an plus tôt.

Mais la production américaine de porc devrait augmenter de près de 5% cette année, faisant pression sur les tarifs, selon l'USDA qui publiait mardi ses premières prévisions de prix pour 2018.