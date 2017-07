Baisse majeure des profits pour General Motors

Le fabricant automobile américain General Motors (GM) a annoncé mardi une importante diminution de son bénéfice trimestriel, principalement en raison de la vente de sa division européenne Opel/Vauxhall à l’entreprise française Groupe PSA (Peugeot, Citroën).

Pour le deuxième trimestre de l’année financière 2017 conclu le 30 juin dernier, GM a annoncé un profit de 1,66 milliard $, en nette diminution vis-à-vis des près de 2,87 milliards $ engrangés à pareille date en 2016.

Toutefois, en additionnant les deux premiers trimestres de l’année, GM a amassé 4,27 milliards $ en profit, contre 4,82 milliards $ pour la même période en 2016.

Les dirigeants de l’entreprise se sont montrés satisfaits de ces données. «Nos forts résultats en Amérique du Nord et en Chine, la bonne amélioration en Amérique du Sud et la croissance continue de la Financière GM ont mené un autre bon trimestre. Avec un calendrier de lancement agressif à venir cette année, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de 2017», a assuré Chuck Stevens, vice-président exécutif et directeur financier de GM.

En terme de nombre de ventes, GM a enregistré au second trimestre une croissance en Chine et en Amérique du Sud, mais un recul en Amérique du Nord, en Europe et à l’international par rapport au même trimestre en 2016.

Le cours de l’action de GM est resté plutôt stable, passant de 35,84 $ à l’ouverture à 35,79 $ à la fermeture des marchés boursiers.