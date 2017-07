Formule E à Montréal: «Il faut nous donner la chance»

La mise en place du circuit de course de voitures électriques à Montréal crée bien de la grogne pour les automobilistes, les résidents du secteur et les commerçants. L’organisateur de l’événement estime toutefois qu'il faut laisser la chance au coureur.

Simon Pillarella, DG de Montréal c’est électrique, a répondu à certaines critiques mardi au «Québec matin», sur LCN.

«Il y a un travail qui a été bien fait. Il y a toujours place à l’amélioration. Bien sûr, on va écouter ce que les gens ont à dire. C’est une première édition, il faut nous donner la chance de démontrer ce qu’on veut faire avec cet événement-là.»

La course reviendra à Montréal en 2018 et 2019.

Il soutient que ce qu’on va voir à Montréal est unique dans le championnat de Formule E et qu’il a eu le mandat d’organiser un événement qui est plus gros que la course en elle-même.

«Ce que les autres villes font, à travers le monde, c’est un spectacle autour de la voiture électrique, sur la piste, pour la télévision. Nous, on le fait pour les citoyens; on utilise cette plate-forme-là pour de la promotion et de l’éducation à l’électrification des transports.»

Pas que des retombées négatives

Circulation perturbée, dépenses importantes pour la municipalité, commerces désertés : L’organisateur de l’événement estime que la couverture médiatique a misé beaucoup sir les aspects négatifs.

«On est allé sur le terrain et il y a des gens qui font un travail incroyable au niveau de la Ville pour compenser ces citoyens. On est allé rencontrer les commerçants : il y a des gens dans le Village qui sont contents», souligne-t-il.

Questionné sur la nécessité de monter un circuit en pleine ville alors que Montréal est déjà pourvue d’un circuit de Formule 1, M. Pillarella a mentionné que le championnat cherche à faire des courses en milieu urbain, pour «amener la course aux citoyens».

«Il y a plusieurs options qui ont été évaluées et c’est celle-ci qui a été retenue.»

De plus, le circuit Gilles-Villeneuve ne répondrait pas aux normes de la Fédération internationale de l’automobile pour une course électrique, car il est trop long.

Spectateurs au rendez-vous?

Les billets pour la course se vendent bien, soulève l’organisateur qui mise aussi sur l’ensemble des activités offertes en parallèle de la course pour attirer le public.

Les billets dans les gradins coûtent environ trois fois plus cher à Montréal qu’à Monaco. M. Pillarella a préféré ne pas se prononcer sur le prix des billets là-bas, mais soutient qu’on avait la volonté d’offrir un événement «abordable» dans la métropole québécoise.

«Chaque course est différente et a son modèle d’affaires, modère-t-il. On a des billets d’admission générale qui sont à un prix de 32 $. Monaco a peut-être des installations qui sont amorties depuis plus longtemps; ça fait longtemps qu’ils ont des courses en milieu urbain.»

Changer les perceptions

M. Pillarella estime que de voir une course de véhicules électriques performants va permettre aux gens de changer leur perception face aux véhicules électriques.

«Cet événement-là cherche à positionner la ville de Montréal comme une capitale en électrification des transports à travers le monde. La société est en train de changer, on va utiliser de plus en plus de transports électriques et Montréal cherche à se positionner et à attirer des entreprises dans ce secteur-là.»

Il croit aussi que les activités qui ont lieu autour de la course seront bonnes pour la promotion et l’éducation des citoyens sur «l’ensemble de l’offre électrique urbaine» et sur les véhicules autonomes.