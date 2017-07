Jadis menacés, les bars rayés de plus en plus nombreux

La population de bar rayé, ce poisson qui était menacé il y a quelques années, monte en flèche dans le golfe du St-Laurent.

On l’observe de plus en plus dans les rivières à saumon de la Côte-Nord, ce qui cause beaucoup d’inquiétudes.

C’est le sujet de conversation numéro un sur le Vieux-Quai à Sept-Îles. La présence très visible de bancs de bars rayés suscite beaucoup d’intérêt, même si la remise à l’eau est obligatoire.

Il est possible d’observer des centaines d’individus tous les jours.

Ce qui est surprenant et qui soulève plusieurs questions, c’est la présence de ce poisson dans les rivières à saumons dans des secteurs très reculés.

Il y a quelques jours, un bar rayé aurait été pêché à une trentaine de kilomètres de l’embouchure de la rivière Moisie, en amont d’un important rapide.

Le bar rayé aurait été aperçu dans plusieurs autres rivières de la Côte-Nord, de Tadoussac à Natashquan.

Les pêcheurs de saumon s’inquiètent craignant que le bar rayé s’alimente de tacons ou de saumoneau, menaçant ainsi les populations de saumons.

«C’est important de savoir ce qui se passe présentement et c’est urgent de réagir aussi souligne Bernard Lynch, qui pêche le saumon dans la rivière Moisie depuis des années. Il faudra prendre des mesures de contrôle de la population si on en perd le contrôle. En Gaspésie, j’ai pêché le bar rayé, cette année, la limite de capture est de 2. J’aimerais qu’on puisse en conserver sur la Côte-Nord si la population le permet.»

Pêches et Océans Canada et le ministère des Forêts de la Faune et des Parcs hésitent à faire un lien entre la présence accrue de bar rayé et d’éventuels problèmes de montaison de saumon.

Il y aura des échantillonnages de bar rayé cet été sur la Côte-Nord pour documenter la provenance et l’alimentation de ces poissons.

Les responsables de ces ministères sentent la pression des pêcheurs et des gestionnaires de rivière à saumon, mais restent prudents sur la question.

Des sommes importantes ont été investies au début des années 2000 pour réintroduire cette espèce qui avait pratiquement disparu du St-Laurent à cause de la surpêche.