«La police va me dire d’aller identifier un corps à la morgue»

Sa fille de 17 ans a fugué plus d’une trentaine de fois en cinq ans et Gabrielle Dubuc manque encore à l’appel. La police de Laval la recherche depuis le 4 juin. Sa mère comme à l’habitude se meurt d’inquiétude.

«C’est très difficile, on ne sait pas où elle est. C’est la première fois que sa fugue est si longue. Les policiers ont fait toutes les adresses où elle a déjà été. Ils ne l’ont pas trouvée», a indiqué Christine Garand, la mère de Gabrielle à TVA Nouvelles.

La maman se fait un sang d’encre puisque sa fille a des problèmes de santé mentale qui lui font vivre des hauts et des bas et qu’elle a déjà fait une tentative de suicide.

Intimidation

Gabrielle a commencé à se sauver de chez elle alors qu’elle n’était qu’une enfant. Elle avait 11 ans et se faisait intimider depuis le début de l’année scolaire. «Elle en avait parlé à son professeur qui avait dit que ce n’était pas grand-chose. Elle avait fugué durant une soirée pour éviter de se faire intimider à la sortie de l’école», raconte Mme Garand.

Et en six ans, l’histoire s’est répétée à une trentaine de reprises allant de fugues de quelques jours à quelques semaines. «La confiance est brisée et on se demande toujours ce qu’on a fait de pas correct. J’ai cinq enfants, c’est la seule qui fait des fugues. C’est très angoissant», souffle la maman.

Vivre dans la crainte d’une mauvaise nouvelle Christine Garand connaît. «Chaque fois, je me dis que la police va m’appeler et qu’on va me dire d’aller identifier un corps à la morgue, car c’est peut-être elle qui est là», se désole la maman.

Colombie-Britannique?

Gabrielle peut se trouver n’importe où d’après sa mère même en Ontario et en Colombie-Britannique.

Avant sa fugue du 4 juin, la jeune femme était en Centre jeunesse. Elle revenait chez elle maintenant une semaine sur deux depuis le mois de mars où elle était scolarisée à la maison. La famille devait déménager à Montréal pour le travail de Mme Garand.

«On l’aime, on l’attend», conclut la maman qui implore sa fille de rentrer à la maison.

Description de Gabrielle

Gabrielle Dubuc s’exprime en français, mesure 1,70 m (5 pi 7 po) et pèse 86,4 kg (190 lb). Elle a les cheveux noirs et les yeux bruns.

La police de Laval invite toute personne détenant de l’information permettant de la retracer à composer le 450 662-INFO (4636) ou le 911.