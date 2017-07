La STM deux fois victime de poivre de Cayenne

Deux véhicules de la STM ont été la cible d’attaques au poivre de Cayenne en moins d’une semaine.

Le premier événement, qui s’est déroulé le 19 juillet, a forcé l’arrêt des trois lignes de métro de la station Berri-UQAM alors qu’un individu aurait vidé une bonbonne de poivre de Cayenne dans un wagon de métro de la ligne orange.

Le deuxième est survenu dimanche dernier dans l’arrondissement Montréal-Nord, aux coins des rues Amiens et Pie-IX. «Des personnes [auraient été] incommodées à bord d’un bus circulant sur la ligne 139 dans la soirée», a confirmé la STM sans donner plus d’information, référant le «24 Heures» à la police. Tout indique que, dans les deux cas, personne n’aurait été visé personnellement.

Mardi, le Service de police de Montréal (SPVM) n’avait pas de détails concernant un tel événement dans un autobus de la STM et n’avait toujours pas arrêté de suspects dans l’incident de Berri-UQAM.

Même si les deux incidents sont rapprochés dans le temps, le SPVM ne croit pas à une nouvelle tendance. «Ça fait des années qu’on a des appels pour ça, on n’en reçoit pas plus aujourd’hui qu’avant», a expliqué la sergente aux relations médias du SPVM, Joanne Matte.

Si la possession d’aérosols de poivre de Cayenne, dit aérosol capsique, que portent les policiers est illégale pour les civils, il est possible de se procurer un produit similaire dans plusieurs boutiques spécialisées en articles de chasse et pêche. «Il existe des agents répulsifs pour les ours et les chiens dont la possession n’est pas illégale. Mais lorsqu’on l’utilise directement sur quelqu’un, il s’agit d’une agression armée», a affirmé Mme Matte en soulignant que dans un cadre criminel, les répulsifs peuvent être considérés comme une arme. Il existe différents formats de répulsifs à animaux qui peuvent se détailler entre 9,99 $ et 34,99 $ pour un aérosol.

«C’est certainement plus facile de se procurer un répulsif et moins risqué de se promener avec ça parce qu’on ne peut pas être arrêté pour possession», a poursuivi la sergente en soulignant que, s’il est dirigé vers quelqu’un, le répulsif à animaux peut avoir des effets similaires aux aérosols capsiques. «Souvent, on a des sensations de brûlure dans les yeux et sur le visage si ç’a été directement lancé vers nous, a-t-elle expliqué. Ça irrite également la gorge et les gens incommodés se mettent fréquemment à tousser lorsqu’ils sont en contact avec le produit.»

Derrière le comptoir

Considérant que le produit peut être dangereux, certains détaillants les gardes sous clé. C’est d’ailleurs le cas chez Pronature B. & L. Sports dans Hochelaga où les clients doivent demander l’assistance d’un employé pour avoir accès aux différents répulsifs. «On n’est pas obligé de le garder derrière le comptoir, mais personnellement, je ne le mettrai pas sur les tablettes», a indiqué Stéphane Duclos, gérant de la boutique spécialisée en équipement de chasse et de pêche.

«C’est surtout des amateurs de plein air qui font beaucoup de randonnées ou des chasseurs et pêcheurs qui achètent [ce type de produit]», a-t-il continué en précisant que ces aérosols sont vendus pour se défendre.

Il lui arrive même de faire signer une décharge à des clients afin de leur faire attester une utilisation convenable. «Mais c’est rare qu’on doute des gens, a expliqué le gérant de Pronature. Souvent, ils s’y connaissent et savent ce dont ils ont besoin. Même que plusieurs viennent nous reporter leurs aérosols périmés pour qu’on les jette adéquatement», a ajouté M. Duclos.