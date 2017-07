L’agrile du frêne est arrivé sur les plaines d’Abraham

La contre-attaque s’organise contre l’agrile du frêne, que l’on trouve maintenant sur les plaines d’Abraham. Trente pièges mortels pour l’insecte ravageur seront installés.

Les plaines d’Abraham et le secteur de l’avenue du Parc sont le champ de bataille de la lutte engagée contre l’agrile. Un frêne des Plaines a été infesté, a confirmé mardi la Commission des champs de bataille nationaux.

La Ville de Québec a, quant à elle, décelé la présence de l’insecte dans deux frênes de l’avenue du Parc. Dans un périmètre de 500 mètres, le foyer d’infestation comprend 46 frênes municipaux.

Les deux organisations ont donc décidé d’unir leurs forces dans la lutte. Elles ont annoncé la création d’un comité technique régional qui élaborera un plan d’action à long terme. Plusieurs organismes et ministères concernés se joignent au comité, ainsi que l’Université Laval et les villes de Saint-Augustin et de L’Ancienne-Lorette.

Abattage

En attendant, on lance les hostilités. La CCBN installera 75 pièges sur son territoire pour détecter l’insecte. À cela s’ajoutent 15 pièges munis de spores d’un champignon capable de tuer l’agrile en cinq jours. Elle abattra aussi 10 à 20 frênes par mesure préventive.

De son côté, la Ville ajoutera à cet arsenal 15 pièges mortels placés dans des arbres de son territoire. Vingt-six frênes municipaux seront abattus. Plusieurs arbres municipaux et fédéraux seront traités au TreeAzin, un biopesticide qui tue les larves sous l’écorce.

La Ville de Québec a dénombré 13 000 frênes municipaux. Les Plaines en comptent environ 2000, dont la plupart poussent sur la falaise.

Lévis a, quant à elle, installé 32 pièges, comme elle le fait chaque année, sachant maintenant que l’insecte est à ses portes, juste de l’autre côté du fleuve.

Nombreux appels

Depuis le 10 juillet, les citoyens de Québec ont été nombreux à téléphoner à la Ville de Québec au sujet de l’agrile.

La Municipalité a reçu 125 demandes qui ont mené à une quarantaine de visites d’inspecteurs sur le terrain. La Ville a déjà avisé qu’elle viendrait en aide financièrement aux propriétaires de frênes qui doivent faire abattre un arbre, mais les montants n’ont pas été dévoilés puisque le programme d’aide doit être élaboré dans les prochains mois, a expliqué la porte-parole de la Ville de Québec, Marjorie Potvin.

Les budgets pour la lutte à l’agrile restent aussi à préciser. On ne sait pas encore combien il en coûtera pour abattre les arbres et disposer du bois. On sait cependant que l’injection de TreeAzin coûte entre 250 $ et 400 $ par arbre et que 20 frênes municipaux devront être traités tous les deux ans.