Le corps de Chester Bennington a été découvert par la femme de ménage

Le suicide de Chester Bennington à l'âge de 41 ans dans sa maison de Los Angeles, jeudi dernier, a choqué le monde entier.

La police de Los Angeles vient à présent de transmettre à TMZ.com l'appel passé aux services d'urgence par le chauffeur qui devait récupérer le chanteur chez lui.

En fond sonore, il est possible d'entendre la femme de ménage de Chester Bennington en train de crier, en appelant apparemment la femme du chanteur, Talinda, qui était sortie avec les enfants.

«Je suis chauffeur et je viens d’arriver sur les lieux, et sa femme est sortie», a déclaré le conducteur aux urgences. Il a ajouté : «Je ne l’ai pas vu. Je suis dans la voiture. Sa femme de ménage est venue me voir et m’a dit qu’il... elle l’a retrouvé mort».

Interrogé par la personne au téléphone qui souhaitait savoir si Chester Bennington respirait encore, le chauffeur a répondu : «J’ai demandé : "Est-ce qu’il est chaud, froid ?" et elle a répondu : "Non, il est mort, il s’est pendu", et elle parle à sa femme en ce moment même.»

Samedi 21 juillet, Ed Winter, le médecin légiste de Los Angeles, a confirmé que le musicien avait commis un suicide par pendaison. Il a aussi révélé qu’une bouteille d’alcool était présente sur les lieux mais aucune note n’a été retrouvée dans le corps de l'artiste. Les résultats de l’autopsie sont en attente.

La mort de Chester Bennington est similaire à celle de son ami proche, le rockeur Chris Cornell, qui a mis fin à ses jours en mai dernier. L'interprète de Numb est mort le jour de ce qui aurait été le 53e anniversaire de Chris Cornell. Lundi, Linkin Park, qui a annulé tous les engagements de tournée, a publié un hommage émouvant en ligne adressé à leur collègue et ami décédé.

«Cher Chester, disait la lettre. Nos coeurs sont brisés. Les remous de peine et déni continuent de s’étendre au travers de notre famille alors que nous affrontons ce qui s’est passé. Tu as touché tellement de vies, peut-être plus que tu ne le réalisais.»

Leur message continuait en remerciant les fans et les amis pour leur soutien, adressé à Talinda Bennington et à eux-mêmes à la suite de la tragédie.