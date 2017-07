Le TIFF laisse la place aux femmes

Le Festival international du film de Toronto (TIFF) fait une place de choix aux réalisatrices, scénaristes et actrices avec une programmation resserrée et une douzaine de films en première mondiale lors de son édition de septembre.

Les organisateurs du TIFF ont répondu mardi aux critiques faites à tous les grands festivals de cinéma dans le monde sur l'absence notable de femmes.

«Les annonces illustrent que la femme est l'avenir», ont indiqué les organisateurs en dévoilant les principales affiches de la prochaine édition du festival, qui se tiendra du 7 au 17 septembre.

La réalisatrice franco-turque Deniz Gamze Ergüven, Oscar en février du meilleur film étranger avec «Mustang», est très attendue avec son dernier film «Kings», sur les émeutes raciales de 1992 à Los Angeles avec Halle Berry et Daniel Craig.

D'autres réalisatrices sont aussi appelées à marquer cette édition du festival comme Haifaa Al Mansour, première Saoudienne réalisatrice (Wadjda) qui se penche, avec «Mary Shelley», sur l'histoire d'amour de cette écrivaine britannique (interprétée par Elle Fanning) au 19e siècle, mais aussi l'Américaine Dee Rees (Mississippi) ou encore la Britannique Susanna White (Woman Walks Ahead).

Emma Stone, Oscar de la meilleure actrice pour «La La Land» - le film de Damien Chazelle qui avait reçu le prix du public l'an dernier à Toronto -, interprète la joueuse de tennis Billie Jean King dans le biopic «La Bataille des Sexes» de Jonathan Dayton et Valerie Faris.

L'actrice française Mélanie Laurent a repris la réalisation et, après «Respire» et le documentaire environnementaliste «Demain», elle viendra présenter à Toronto le film d'amour «Plonger», avec son compatriote Gilles Lellouche et l'Espagnole Maria Valverde.

Le réalisateur français Xavier Beauvois sera aussi à Toronto pour présenter en première mondiale son film «Les Gardiennes» avec Nathalie Baye et sa fille Laura Smet. L'Indien Hansal Mehta avec «Omerta» et le Tchadien Mahamat-Saleh Haroun avec «Une Saison en France» seront aussi présents.

Enfin, les organisateurs du TIFF ont voulu honorer le duo de réalisateurs français Olivier Nakache et Éric Toledano, (Intouchables) en les invitant pour la soirée de clôture avec leur dernier film «C'est la Vie», avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche et la Canadienne Suzanne Clément.