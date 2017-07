Les 10 véhicules les plus vendus depuis le début de l’année

Nous voilà déjà dans la deuxième moitié de l’année 2017, et il est temps de faire un petit bilan des ventes automobiles des six derniers mois.

Voici donc, pour la première moitié de 2017, les 10 véhicules les plus vendus au Canada, selon «Automotive News Canada».

10. Hyundai Elantra

Depuis le début de l’année, Hyundai a cumulé 23 722 ventes avec la berline Elantra. Il s’agit du meilleur vendeur du constructeur automobile coréen au pays. En 2016, l’Elantra s’est écoulée à 48 875 exemplaires.

9. Honda CR-V

Le VUS compact de Honda a reçu d’importants changements pour 2017, adoptant notamment un nouveau moteur turbocompressé de 1,5 litre. Les consommateurs canadiens semblent apprécier, puisque le CR-V a déjà enregistré 23 833 ventes depuis le début de 2017.

8. Toyota RAV4

Éternel rival du Honda CR-V, le Toyota RAV4 est le VUS compact le plus vendu au Canada au cours des six derniers mois. Unités vendues: 25 295.

7. Dodge Grand Caravan

Avec ses 26 394 ventes enregistrées depuis le début de l’année, le Dodge Grand Caravan demeure l’un des chouchous des Canadiens en 2017.

6. Chevrolet Silverado

Les camionnettes profitent des bas prix de l’essence et demeurent la catégorie de véhicules la plus populaire au pays. Le Chevrolet Silverado s’est ainsi écoulé à 27 887 exemplaires.

5. Toyota Corolla

Chez les berlines compactes, la Toyota Corolla est en voie vers une excellente année, avec un total de 28 354 ventes canadiennes depuis janvier. Pour l’ensemble de 2016, la Corolla a été vendue à 45 626 exemplaires.

4. GMC Sierra

Jumeau du Chevrolet Silverado, le Sierra a trouvé 31 178 preneurs depuis janvier. Ça en fait, du monde!

3. Honda Civic

La Civic continue de trôner au sommet de la catégorie des berlines compactes. Ses 37 180 ventes enregistrées depuis le début de l’année prouvent que Honda a visé juste avec la nouvelle génération de ce modèle.

2. Ram Pickups

L’ensemble de camionnettes de la marque américaine Ram arrive deuxième à ce classement avec 57 923 unités vendues.

1. Ford F-150

Eh oui, le Ford Série F demeure le véhicule préféré des Canadiens, et de loin! Avec ses 78 427 unités vendues au cours des six derniers mois, la camionnette américaine se dirige vers une année encore plus exceptionnelle qu’en 2016, où on avait compté 145 409 ventes.