Les attouchements entre enfants, des gestes «fréquents»

L’histoire de cette fillette attouchée par un garçon du même âge dans un camp de jour de la rive-sud de Montréal, que TVA Nouvelles rapportait hier, a fait énormément réagir. Mais il n’est pas rare que des enfants en bas âge se touchent, ce qui peut constituer une bonne occasion d’aborder le sujet avec eux.

«C’est normal de vouloir chercher à comprendre et connaître l’autre. Je ne dis pas que c’est correct ou pas correct, mais c’est fréquent», a estimé la psychologue Nicole-Anne Cloutier en entrevue à Salut, Bonjour, reconnaissant toutefois ne pas être au fait de tous les détails de cet événement.

Le sexologue Mario Larivée-Côté estime dans ce cas qu’il est important de faire attention à notre façon de réagir, en tant que parent, puisque notre attitude pourrait «augmenter le traumatisme de l’enfant».

«Le rôle des parents est important, parce que des fois, c’est primordial de dédramatiser l’événement», a-t-il lancé en entrevue à LCN.

«Avant, on disait: on joue au docteur. Les petits enfants se regardent, se comparent, se touchent, mais les deux enfants sont volontaires. Dans ce cas-ci, il semblerait que la fillette ne souhaitait pas ces gestes-là»

D’où la nécessité d’évaluer la situation générale avant de voir quelle attitude adopter. «Tout dépend du contexte dans lequel ça s’est fait, s’ils étaient seuls», a souligné Mme Cloutier.

Lundi, la mère de la fillette reprochait à la direction du camp d’avoir tenté d’étouffer l’affaire, après avoir été informée des gestes posés sur sa fille par la mère d’un autre enfant qui a été témoin de la scène.

Le garçon en question aurait dû être isolé ou retiré, selon M. Larivée-Côté. «Logiquement, on aurait dû prendre un peu plus de recul pour voir à qui on avait affaire, et c’est certain que la mère aurait dû être avisée de la situation.»

Dans ce cas, c’était surtout à la direction de prendre la situation en charge. «Les moniteurs des camps de jour n’ont pas un grand bagage de vie et pas beaucoup d’expérience, alors c’est sûr que de leur mettre ça sur les épaules, c’est énorme», a poursuivi le clinicien.