Les Îles-de-la-Madeleine en deuil

L’urne contenant les cendres de Maïté Viens est de retour aux Îles-de-la-Madeleine, dans la maison familiale de Fatima.

À la veille des funérailles de la jeune femme de 21 ans, à l’église Notre-Dame-du-Rosaire, sa mère, Lancy Cummings, et son père, Simon Viens, vivent douloureusement la mort de leur enfant. «L’urne restera à la maison, pas dans un cimetière, du moins pour l’instant», a brièvement confié au «Journal de Québec» Mme Cummings avec calme et sérénité.

Elle a expliqué que la crémation a eu lieu à Québec, dans les jours après la découverte du corps de Maïté, car ce service n’est pas offert aux Îles-de-la-Madeleine.

La mort de Maïté Viens, le 13 juin dernier, et la détermination de ses parents pour la retrouver et ramener sa dépouille là où elle avait vu le jour ont ému tout le Québec.

Dans la rivière

La jeune femme se promenait avec une amie sur les hauteurs des chutes Jean-Larose, à Beaupré, lorsqu’elle a perdu pied et glissé dans la rivière pour être emportée et disparaître dans le courant. Il aura fallu 24 jours de recherches avant de la retrouver dans le second des trois bassins de la rivière, sous cinq mètres de sédiments.

L’opération aura mobilisé un hélicoptère de la SQ, une excavatrice, des policiers et surtout des dizaines de bénévoles, dont des Madelinots, qui ont alors répondu à l’appel des parents de la jeune femme, pour qui revenir aux Îles-de-la-Madeleine sans leur fille, l’aînée de leurs quatre enfants, était impensable.

«Un corps emporté par la mer, on peut se résigner à ne jamais le retrouver, a laissé tomber M. Viens. Mais dans une rivière, un lieu physique limité, il était impossible de ne pas la retrouver.»

À Fatima et aux Îles-de-la-Madeleine, tout le monde semble connaître soit un membre, soit un proche de la famille de Maïté, et tous partagent leur deuil. Ils risquent donc d’être nombreux à assister aux funérailles de la jeune femme, selon l’abbé Claude Gosselin, qui présidera la cérémonie, à 16 h, à l’église de Fatima. «Ce seront des funérailles remplies d’émotion», a-t-il déclaré.

La famille de Maïté Viens recevra les condoléances mercredi, au Salon funéraire Leblanc de Cap-aux-Meules, dès 13 h.