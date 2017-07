Louis Tomlinson dément les rumeurs de liaison avec Harry Styles

Louis Tomlinson a mis un terme aux rumeurs selon lesquelles il entretenait une liaison secrète avec son acolyte des One Direction, Harry Styles.

Il a d’ailleurs révélé qu'elles avaient fragilisé leur amitié. Aucun des deux chanteurs n’a réagi aux rumeurs par le passé, espérant que les fans réaliseraient qu’elles étaient fausses et qu’elles finiraient par disparaître.

Mais alors que cela fera bientôt deux ans que le groupe est en pause, les gens continuent de se demander si les bruits de couloir disent vrai. On a demandé à Louis Tomlinson de clarifier les choses à propos de leur liaison secrète au cours d’une interview pour The Sun.

«On ne me l’a jamais demandé directement en réalité. C’est une chose amusante. C’est un peu arrivé naturellement pour Harry (Styles) et moi parce qu’un certain nombre de fans ont faire resurgir cette conspiration, a-t-il expliqué. Quand c’est arrivé pour la première fois, j’étais en couple avec Eleanor (Calder), et c’était un peu un manque de respect pour Eleanor (...)».

Il a ensuite ajouté : «Je suis tellement protecteur par rapport à ce genre de choses, en ce qui concerne les personnes que j’aime. Alors, cela a créé une atmosphère entre nous deux où tout le monde regardait ce que l’on faisait. Cela a enlevé les bonnes ondes que l'on prend de chacun. Cela a tout rendu un petit plus inaccessible. Je pense (que ce qui est arrivé depuis) démontre que cela n’a jamais été quoi que ce soit de "réel" si je peux employer ce terme.»

Et par rapport au fait que la rumeur n'a jamais disparu, le chanteur a ensuite affirmé : «Les gens peuvent croire ce qu’ils veulent, mais c’est comme tout - si on tape sur Google "Conspiration sur iPhones", on va trouver une conspiration. Donc, c’est l’une de ces choses que les gens adorent croire, mais en réalité, il n’y a évidemment rien de vrai. Évidemment», a-t-il insisté.