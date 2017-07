Maripier Morin dans le prochain film de Denys Arcand

Maripier Morin fera ses débuts au grand écran l'an prochain. Denys Arcand a choisi de lui faire confiance pour donner vie à un personnage du «Triomphe de l'argent», son prochain film sur fond d'intrigue policière.

C'est lors d'une rencontre impromptue avec la jeune femme que l'éventualité d'embaucher l'animatrice s'est immiscée dans la tête du réalisateur.

«Je la regardais et je me disais ¨elle serait bien dans un film cette fille-là¨, a-t-il confié mardi, en conférence de presse. Et c'est tout. J'ai mis ça dans une espèce de fichier dans le fond de ma tête et j'ai oublié ça... On a vu beaucoup d'actrices. On a fait des auditions. Et là, mon ficher est remonté à la surface et je me suis dit qu'on pourrait l'inviter. Elle était vraiment bien.»

Sans attentes

Cette incursion dans l'univers du septième art n'était pas du tout planifiée par Maripier Morin.

«Je n'ai jamais manifesté le désir de jouer, ni dans une série ni dans un film, parce que je me plais très bien dans mon métier d'animatrice, a-t-elle avoué. Cependant, quand le téléphone sonne et que c'est Denys Arcand, c'est surréel. J'avais le goût de me laisser prendre au jeu et de faire l'audition sans attentes.»

Trois rencontres plus tard, elle a décroché le rôle d'Aspasie, une femme dont tombera désespérément amoureux le héros, Pierre-Paul Dubé, joué par Alexandre Landry.

Belle brochette

Alors qu'il livrera un colis, le coursier de 35 ans posera d'abord les yeux sur une scène de vol qui a mené à la mort de deux individus puis sur deux sacs de sport remplis de billets de banque. Il devra faire face à un dilemme: se sauver ou pas avec le butin.

Outre Maripier Morin et Alexandre Landry, la distribution du «Triomphe de l'argent» comprendra entre autres Louis Morissette, Rémy Girard, Maxim Roy, Pierre Curzi, Vincent Leclerc, Paul Doucet et Mariana Mazza.

Seront aussi de retour les itinérants Marcel et Joseph – incarnés par Gaston Lepage et Benoît Brière –, vedettes du film de 1996 «Joyeux calvaire».

Inspirant Louis Morissette

Après le succès de sa comédie dramatique «Le mirage» en 2015, Louis Morissette renouera avec le cinéma grâce au détective Pete Labauve.

Bien que le scénario du «Triomphe de l'argent» a été rédigé par Denys Arcand, ce dernier dit avoir changé des éléments du récit à la lecture d'un long courriel de Louis Morissette suite à une discussion avec lui.

La sortie du film est prévue pour 2018. Son tournage aura lieu du 5 septembre au 8 novembre dans le centre-ville de Montréal, à l'exception de scènes où on enterre et déterre un trésor qui seront immortalisées à la campagne.

Le budget du long métrage s'élève à 6,9 millions $.