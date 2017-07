Quand Annie Brocoli veut parler aux adultes

«C’est une très grosse sortie de zone!», lance Annie Brocoli à propos de son spectacle, qu’elle fera mardi soir à Zoofest. La comédienne et animatrice de 46 ans a accepté de se lancer dans le vide en créant un spectacle «pour adultes» qui parle de ses différentes expériences de vie.

Au bout du fil, quelques jours avant le grand soir, Annie Brocoli confiait au «Journal de Montréal» être dans un état d’esprit «ordinaire» par rapport à ce nouveau spectacle. «Je suis hyper heureuse de le faire, mais je me demande où je vais trouver le courage de mettre un pied devant l’autre!»

Discussion avec Joël Legendre

C’est à la suite de l’invitation de Patrick Rozon, le grand manitou de Zoofest, qu’Annie Brocoli s’est laissée tenter par l’aventure.

«Au début, quand il m’a appelée, j’ai vraiment dit non. Je n’y ai pas repensé pendant 24 heures. Je n’en ai parlé à personne. Le lendemain matin, je me suis demandé, pour le fun, quel pourrait être le titre de ce spectacle. Et là m’est venu ¨La vierge Annie¨. Je me suis écrasée à terre et j’ai écrit.»

C’est aussi une discussion avec Joël Legendre, qui a tenté le coup à Zoofest l’an dernier, qui a convaincu Annie Brocoli de plonger. «Il m’a dit que ça allait me faire du bien, que c’était une belle place pour explorer.»

Ce spectacle de 60 minutes sera autobiographique. «C’est sur mon histoire. Ça part du début. C’est une chanteuse pour enfants qui va parler. C’est beaucoup sur le thème de l’image, de comment ça peut être étouffant, ce qu’on se fait porter à nous-mêmes.»

Briser des mythes

Oui, elle sait qu’il y a sûrement d’anciens «mini Brocolis» qui seront dans la salle. A-t-elle peur de «gâcher leur enfance»? «Il n’y a rien de ¨trash¨, rien de vraiment scandalisant, répond-elle. Ce n’est pas sexuellement explicite.»

Dans ce spectacle, Annie Brocoli brisera des mythes autour d’elle. «Je parlerai du fameux mythe de ¨la chanteuse pour les papas¨. Je n’ai jamais si peu pogné de toute ma vie!», dit-elle en riant.

Après son passage à Zoofest, Joël Legendre a décidé de partir en tournée avec le spectacle «Showtime». Annie Brocoli fera-t-elle de même avec «La vierge Annie»? «Je ne suis pas capable de penser à ça! (rires) J’ai tellement la trouille, en ce moment. J’aime mieux ne pas penser à une tournée.»

Le spectacle d’Annie Brocoli, «La vierge Annie», aura lieu mardi, à 19 h, à la salle Ludger Duvernay du Monument-National. Pour les détails: zoofest.com.