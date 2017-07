Sa vie «brisée» après une fausse accusation

Jason McCullough enrage toujours lorsqu’il repense à ce qu’il vit depuis sept ans. Un interminable calvaire qui a débuté lorsque sa conjointe de l’époque l’a faussement accusé de voies de fait et de menaces.

À l’époque, le policier militaire Yves Leboutillier est responsable de l’enquête et arrête le caporal McCullough, qui est incarcéré une première fois. Remis en liberté, l’accusé se fait alors narguer par le policier qui le traite de «cave», à la base de Valcartier.

Triangle amoureux

Quelques mois plus tard, Jason McCullough et sa conjointe recommencent à se fréquenter malgré l’ordonnance contraire de la cour. Mais la relation illégale prend abruptement fin en septembre 2011 lorsqu’un homme répond à l’appel que McCullough fait chez sa conjointe.

À peine quelques heures plus tard, «huit policiers militaires cognent à sa porte» pour l’arrêter. Le militaire est arrêté une deuxième fois alors qu’il se sait innocent.

Il découvre finalement le pot aux roses quelques mois plus tard, lorsque sa conjointe lui réclame une ultime rencontre. Elle avoue alors avoir eu une idylle avec le policier Leboutillier, celui-là même qui avait répondu au téléphone.

Acquitté

Sous le choc, Jason McCullough informe son avocat qui fait tomber les accusations sur le champ.

Mais un nouvel épisode survient lorsqu’une échauffourée éclate entre les deux hommes devant une foule de témoins au gym de la base de Valcartier.

Une fois de plus, McCullough est arrêté par la police militaire et placé sous verrou une journée sans qu’aucune accusation ne soit déposée. À bout de nerfs, le caporal McCullough formule une plainte contre Yves Leboutiller et un policier militaire «qui l’a faussement incarcéré pour accommoder le cpl Leboutillier.»

Le grand prévôt des Forces canadiennes - l’entité qui supervise les polices militaires canadiennes - juge que les allégations sont fondées. L’enquête confirme que le cpl Leboutillier a d’abord envoyé des «courriels amoureux» à la conjointe alors qu’elle était considérée comme victime.

Lorsque cette dernière a voulu retirer sa plainte, «le cpl Leboutillier lui faisait des crises pour qu’elle maintienne les accusations», conclut l’instigation.

Une enquête des Normes professionnelles, un organisme interne de l’armée, a ensuite été lancée pour juger des agissements du policier. Or, le policier Leboutiller a quitté volontairement l’armée avant même de connaître son sort.

«L’armée ne peut donner plus de détails», a indiqué le porte-parole de la police militaire, Jean-Marc Mercier. Jason McCullough affirme qu’«ils lui ont enlevé sa badge après qu’il [le policier] a avoué».

Aucune autre mesure n’a été prise contre le policier militaire, mais pour le caporal McCullough cette étape marquait le début de la fin de sa carrière militaire. «Tout le monde s’en sort bien, c’est moi qui paye», lance celui qui exige maintenant justice.

De «premier de classe» à pousser vers la sortie

Après avoir été humilié par un policier militaire, Jason McCullough affirme s’être fait harceler par sa chaîne de commandement au point d’être poussé vers la sortie sous de faux prétextes.

Alors que les accusations criminelles contre le militaire étaient à peine déposées, les rumeurs et ragots à son endroit s’étaient rapidement propagés dans la base de Valcartier. La situation est telle qu’il consulte même pour une « situation de harcèlement de la part de sa chaîne de commandement ».

La docteure, peu convaincue, indique pourtant, «il est difficile de dire s’il est délirant ou si ses dires sont fondés.»

«Quand tu fais une plainte de harcèlement, tu es harcelé encore plus», affirme celui qui a multiplié les demandes d’aide, sans résultat. Il devient alors clair pour lui que l’armée¬¬¬ veut le pousser vers la sortie en arguant un problème médical permanent au dos.

«Difficilement employable»

Jason McCullough refuse pourtant ce diagnostic et présente une révision de son dossier médical à la fin de 2015 où il fait tous les tests physiques.

Malgré les résultats, un haut gradé juge qu’«il est difficilement employable.»

Le militaire McCullough a finalement été exclu des forces en mars 2017, à seulement 35 ans. Sa dernière demande de révision a été refusée à la mi-juin. «Avant que tout ça arrive, j’étais premier de classe», lance-t-il avec émotion.

Celui qui a souvent pensé au suicide se dit «brisé» par toute cette injustice. Il demande maintenant réparation auprès de l’armée, qui affirmait récemment avoir pris des mesures contre toute forme de harcèlement en ses rangs.

CHRONOLOGIE DE L’AFFAIRE

17 novembre 2010 - Jason McCullough est arrêté pour voies de fait et menaces sur sa conjointe

13 novembre 2011 - Il apprend de sa conjointe et présumée victime qu’elle fréquente le policier militaire Leboutillier et que tous deux étaient en amour.

29 novembre 2011 - McCullough est acquitté des accusations de menaces et de voies de fait sur sa conjointe

Janvier 2012 - Altercation au gym de la base de Valcartier entre McCullough et le policier Leboutillier

4 juillet 2012 - Le grand prévôt des Forces canadiennes juge fondées deux allégations contre le policier Leboutillier pour « avoir entretenu une relation amoureuse avec l’épouse du plaignant » et pour «querelle et désordre»

24 juillet 2012 - Le policier militaire quitte «volontairement» les forces

6 juin 2016 - Plainte pour harcèlement faite par le militaire McCullough au commandant de la base

Mars 2017 - Le militaire est officiellement sorti de l’armée

Juin 2017 - Sa tentative de grief est refusée