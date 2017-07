Temps sec au Bas-Saint-Laurent: dures répercussions pour l’agriculture

Les mois de juin et de juillet ont été beaucoup plus secs qu'à la normale au Bas-Saint-Laurent. Si le manque de précipitations fait le bonheur des touristes, ce n'est pas sans conséquence pour les agriculteurs qui en subissent les impacts.

Selon les données d’Environnement Canada, il est tombé entre 30 et 50 mm de pluie au Bas-Saint-Laurent au mois juin, alors que la normale mensuelle se situe à 90 mm.

Jusqu’à maintenant, les précipitations se font rares au mois de juillet. Il est tombé entre 20 et 40 mm dépendant des secteurs.

À la Ferme SageTerre où l’on cultive différentes variétés de légumes, le manque de pluie se fait sentir pour l’entreprise agricole en opération depuis 2004. On n’a pas vu telle situation auparavant sur la germination.

«Le premier impact c’est le taux de germination, a déploré Jean Bédard, de la ferme SageTerre. Heureusement, la terre était déjà gorgée d’eau après les semailles, mais tout de même, ça s’est asséché assez vite.»

L’entreprise qui produit annuellement entre 6000 et 10 000 livres de légumes accuse un retard important dans les récoltes cette année. L’absence de précipitation a forcé M. Bédard à se procurer un système d’arrosage de 4000 $.

«Il a fallu installer un système de gicleurs avec une pompe, dit Jean Bédard. On n’utilise pas l’eau de la ville. Mais on a une petite rivière et on peut y prendre de l’eau pour arroser le jardin. Sinon on aurait des pertes assez importantes.»

L’impact se fait aussi sentir sur l’indice d’inflammabilité qui est élevé à très élevé dans l’Est-du-Québec. Ce manque de précipitations force la Ville de Rimouski à agir depuis la semaine dernière. La municipalité a émis un avis d'interdiction d'arrosage, et ce, pour tous les districts.

Des averses sont prévues jeudi au Bas-Saint-Laurent. Il pourrait tomber entre 5 et 15 mm de pluie dépendant des secteurs. Comme il s’agit du passage d’un front froid et non d’un système dépressionnaire, il se peut que certains secteurs ne reçoivent aucune précipitation.