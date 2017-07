«Toute activité sportive n’est pas à proscrire, mais il faut bien choisir»

Après la parution d’une vaste étude sur la récurrence d’une dégénérescence cérébrale chronique chez d’anciens joueurs professionnels de football, l’équipe de l’émission «LCN ce soir» s’est interrogée sur les dangers de la pratique de certains sports.

Cette recherche, publiée cette semaine dans le Journal of the American Medical Association (JAMA), a démontré que près de 90% des anciens joueurs examinés souffraient d’encéphalopathie traumatique chronique (ETC) après avoir subi plusieurs commotions cérébrales.

«Il faut cependant préciser que ces trouvailles ont été faites chez des athlètes de haut niveau, qui ont joué pendant longtemps et qui ont eu de multiples traumatismes», a tempéré le docteur Mario Séguin, neurochirurgien au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS).

Selon le Dr Séguin, il y a en effet moins d’inquiétudes à avoir si on pratique un sport en amateur.

Mais il faut cependant rester vigilant, même si les personnes qui pratiquent des sports à risque portent un casque.

«On se sent protégé par le casque, ce qui est, je ne nie pas son utilité. Mais il n’empêche pas le phénomène d’accélération et décélération (du cerveau dans la boîte crânienne, NDLR) qui peut parfois faire des dommages plus importants que l’impact direct», a-t-il précisé.

Concernant le sport pratiqué par les enfants, il faut faire attention aux différents traumatismes, même quand les jeunes semblent bien se porter.

«On peut avoir l’impression qu’une personne qui a une commotion cérébrale récupère complètement. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas des séquelles à long terme. Si notre propre enfant subit des commotions cérébrales multiples en bas âge, il faudrait peut-être commencer à s’en inquiéter. C’est ce que cette étude-là nous révèle», a-t-il dit.

Le neurochirurgien précise cependant que le sport n’est pas néfaste.

«Toute activité sportive n’est pas à proscrire (...) Il faut choisir le type d’activité à laquelle on se soumet et se dire qu’il y a parfois un prix à payer.»