Une infirmière coupable de huit meurtres perd son droit de pratique

Une infirmière trouvée coupable le mois dernier d’avoir tué huit patients sous sa garde entre 2007 et 2014 a perdu sa licence professionnelle.

Dans une décision rendue mardi, le comité de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario a décidé de révoquer le droit de pratique d’Elizabeth Wettlaufer. Cette dernière a été condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération avant 25 ans, en juin dernier.

L’infirmière s’attaquait à ses victimes dans des résidences pour personnes âgées où elle a travaillé, notamment à Waterloo et à London. En plus d’avoir tué huit personnes, elle a aussi tenté d’assassiner quatre autres patients et a plaidé coupable à deux accusations de voies de fait graves.

Chacune de ses victimes a succombé à une surdose d’insuline.

Lors de l’audience, à laquelle Wettlaufer n’a pas assisté, il a été possible d’apprendre que l’infirmière avait déjà été renvoyée en 1995 pour avoir dérobé du Lorazepam, un médicament utilisé pour traiter l’anxiété, a rapporté le «Toronto Star».

L’organisme était aussi au courant de son historique d’erreurs de médication, mais a tout de même laissé l’infirmière travailler sans intervenir.

Par ailleurs, l’Ordre a salué l'annonce du gouvernement ontarien de lancer une enquête publique indépendante qui examinera les circonstances liées à cette affaire.