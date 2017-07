Une mère demande de rendre obligatoire l'échographie de 3e trimestre

Difficile épreuve pour une jeune famille de Rivière-du-Loup. La mère enceinte de 35 semaines vient tout juste d'apprendre que son bébé est atteint d'une maladie rare, une malformation cérébrale.

Il y a quelques jours, le diagnostic est tombé. Anaïs est atteinte d’une lissencéphalie sévère. Les médecins ont proposé à la mère d’interrompre sa grossesse. «On était assez chamboulé, pas loin d’être anéanti. On ne savait pas trop comment gérer ça. Nous, on a décidé de continuer, de lui donner sa chance», a déclaré Jovette Levasseur.

Cette malformation génétique touche un enfant sur 100 000. Le cerveau apparait lisse. On ne voit plus de sillons, ces petites fissures qui définissent le cortex cérébral. «Vers l’âge de 3 ou 4 mois, elle peut commencer à faire des crises d’épilepsie, des convulsions. On ne sait pas si elle va marcher. On ne sait pas si elle va parler», a-t-elle expliqué.

Pourtant, rien ne laissait présager d’anomalies. «L’échographie de 20 semaines, c’était numéro un. Tout était beau. Tout était parfait», a ajouté la mère de 37 de trois autres enfants.

Une échographie de troisième trimestre pour tous?

Au Québec, les femmes enceintes subissent en général une échographie de datation et une autre pour les malformations. «Il n’y a aucune recommandation au niveau du troisième trimestre parce que le troisième trimestre, c’est principalement la croissance, a fait remarquer le président de l’Association des obstétriciens gynécologues du Québec, Dr Fabien Simard. Toutes les malformations ont été découvertes, les problèmes génétiques ont été découverts.»

La décision est laissée au bon jugement du médecin traitant. «On essaie d’éviter le surdiagnostic, on essaie d’éviter la surutilisation des examens de laboratoire», a-t-il souligné.

«Je pense que ça devrait toujours être obligatoire pour toutes les grossesses. Même si nous on n’arrête pas puis on continue la grossesse, peut-être qu’il y aurait des parents qui auraient arrêté parce qu’ils ne se seraient pas sentis prêts», a témoigné Jovette Levasseur.

Et ce qu’il y a de particulier, c’est que la pratique diffère d’une région à l’autre. La troisième échographie est systématique à Rivière-du-Loup, mais elle est rare à Sherbrooke, Trois-Rivières ou Saguenay.