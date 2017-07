Le maire de Montréal, Denis Coderre, ne recule pas : critiquée par plusieurs et à de nombreuses reprises, la course de Formule E de ce week-end est essentielle pour le rayonnement de la métropole.

Écoutez l’entrevue complète de Julie Marcoux avec Denis Coderre ci-dessus

«C’est la course de l’avenir, enlevante et enthousiaste. Tous les grands de ce monde vont être ici. Le monde va regarder Montréal», a-t-il lancé, en entrevue au Québec Matin, sur LCN.

«Soyons fiers, les amis. S’il y avait eu quelques critiques et que Jean Drapeau avait écouté ces critiques-là, il n’y aurait pas eu Expo 67», a-t-il affirmé. «À un moment donné, il faut faire preuve d’audace. Il faut arrêter d’être réducteur et de réutiliser cet événement-là à d’autres fins.»

D’entrée de jeu, il assure que si c’était à refaire, le tout serait organisé de la même façon. Son équipe est allée rencontrer les gens affectés par la préparation du circuit, ainsi que tous ceux qui ont fait des plaintes

«Richard Bergeron a fait du porte-à-porte, est allé voir les gens personnellement, a-t-il mentionné. On s’est assuré que les gens enclavés allaient pouvoir vivre l’événement pleinement. Il y a des mesures de mitigation : passerelles, lève-personnes pour ceux qui sont à mobilité réduite. On leur a donné des billets.»

Circulation difficile

Avec l’installation du circuit urbain, de nombreuses voies de circulation sont affectées. Avec les Francofolies, le Festival de Jazz, le Tour de l’île de nuit et de jour, la Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie, les événements du 375e et la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine, était-il nécessaire d’imposer de nouvelles contraintes aux automobilistes?

«Montréal se transforme, Montréal est extraordinaire, compétitionne avec le monde, se défend le maire. On l’a vu hier dans Les Affaires : on est au même niveau que Londres et New York. Per capita, on reçoit autant de touristes que New York. Pourquoi? Parce qu’il y a de l’événementiel.»

Circuit Gilles-Villeneuve

À nouveau, il a soutenu que l’utilisation du circuit Gilles-Villeneuve a été évaluée et qu’il a travaillé avec la formule E et la FIA pour l’accréditer. Toutefois, il y aurait eu des coûts de 15 millions $.

L’organisation de la course a entraîné des dépenses publiques de 24 millions $ : pour le maire, beaucoup de ces sous sont des investissements pour plusieurs années, comme les murets et la réfection de rues.

«Les routes, il fallait les faire quand même. Vous faites des entrevues sur les nids-de-poule. On les a remplis», lance-t-il.

Selon le maire, le public sera au rendez-vous et cet événement passera à l’histoire.

«C’est un premier événement. On ne fera pas de post-mortem avant l’événement... Tout est perfectible. Je ne dis pas qu’il n’y a pas des choses à améliorer, et on va le faire. C’est une vision à log terme. Dans les prochaines années, les gens vont se dire "Maudit qu’on a pris une bonne décision d’avoir cette course-là".»