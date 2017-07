Accident à Cap-Saint-Ignace: «Il est mort heureux»

La famille de Billy Pelletier, ce père de famille de 37 ans qui a péri lundi soir dans un accident de la route à Cap-Saint-Ignace est inconsolable, alors que toutes les questions pour expliquer sa sortie de route, restent sans réponse.

«Il va sûrement prendre soin de son petit au ciel, si c’est vrai qu’on peut. C’est vraiment lui qui est le plus triste à voir. Il n’a que 6 ans et son papa, il l’aime tellement. Ça m’arrache le cœur», mentionne la mère de la victime, Brigitte Lemelin-Pelletier, la voix nouée par l’émotion.

Originaire de Sainte-Perpétue, Billy Pelletier a perdu la vie après avoir été éjecté de son véhicule qui a fait plusieurs tonneaux sur l’autoroute 20 est à la hauteur de Cap-Saint-Ignace, lundi soir vers 22 h 30.

La force de l’impact a été telle qu’il s’est retrouvé sur la voie en sens inverse. L’automobiliste qui arrivait dans sa direction n’a pas pu l’éviter.

Mort sur le coup

Même si elle ne peut expliquer ce qui a pu causer la mort de son fils, elle se réjouit de savoir qu’il n’a pas souffert.

«Ça s’est fait tellement vite. Ils [les policiers] nous ont dit qu’il est mort sur le coup, au moins je me dis qu’il n’a pas souffert. Et, il est mort heureux, il avait plein de beaux projets en tête», raconte Mme Lemelin-Pelletier, assurant que l’alcool n’est pas en cause.

«Il a peut-être échappé quelque chose et s’est penché pour ramasser, on ne sait pas», a-t-elle indiqué, peinée de le savoir «parti», alors qu’elle a passé la journée de lundi avec lui et son petit-fils.

«Il s’est couché dans l’après-midi avec son gars, et il est parti après souper», affirme-t-elle, en ajoutant que la nouvelle était aussi très difficile à avaler pour son frère jumeau, de qui il était très proche.

Selon elle, son fils revenait de chez un ami lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule. Il était allé chercher un casque de moto, pour pouvoir effectuer son examen de conduite prévu hier matin, en vue d’obtenir son permis.

Un «grand cœur»

Deux amis d’enfance joints par Le Journal étaient aussi ébranlés par son décès. Celui qui était surnommé le «malcommode» était qualifié de «généreux» et «bon vivant».

«Billy... Un méchant bon vivant. Toujours de bonne humeur, on ne pouvait pas s'ennuyer avec lui. Sauf que maintenant, il va manquer à plusieurs personnes», a confié Keven Gagnon.

«Un gars au grand cœur, il aurait pu donner tout à tout le monde», a affirmé pour sa part Benoit Gaulin, qui a grandi avec lui.

La Sûreté du Québec est toujours à la recherche de témoins de la collision. Ceux-ci peuvent joindre composer le 1-800-659-4264 pour transmettre leurs informations à la Centrale d'information criminelle. L’autre conducteur n’a subi aucune blessure.

-Avec la collaboration de Catherine Bouchard