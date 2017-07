Annie Brocoli à fleur de peau sur scène

Après Gilbert Rozon et Joël Legendre, c’était au tour d’Annie Brocoli, «la chanteuse des papas», de se lancer dans le vide à Zoofest, mardi soir. Malgré une nervosité palpable une bonne partie du spectacle, l’artiste pour enfants a démontré un cran certain de plonger dans cette expérience sans filet.

Nervosité palpable

C’est en sortant d’une marguerite géante qu’Annie Brocoli a fait son entrée sur scène. «J’peux pas vous dire que je suis super confortable en ce moment», a-t-elle avoué au public du Monument-National.

Dans la première demi-heure, on sentait qu’elle récitait son texte appris par cœur, sans vraiment l’incarner. Plus tard, elle a pris ses aises et s’est même montrée touchante à certaines occasions.

Récit autobiographique

Dans ce premier «spectacle pour adultes», Annie Brocoli a voulu raconter son histoire au public. Elle a ainsi parlé des débuts de son personnage, il y a 18 ans. «Je suis redevenue vierge en l’an 2000.»

Pendant les 90 minutes suivantes, l’artiste a voulu briser certains mythes qui circulaient à son sujet: elle n’est pas «la chanteuse pour les papas», elle aime parfois prendre une bière après un spectacle et elle a une vie sexuelle.

Les invités-surprises volent le «show»

À plusieurs reprises, Annie Brocoli a accueilli divers invités-surprises qui ont tous procuré d’excellents moments. D’abord, déguisé en fraise géante, Roman Frayssinet a piqué une jolie colère. Mado Lamothe a ensuite invité deux drag queens, qui se sont livrées à d’hilarantes parodies de l’artiste pour enfants.

Plus tard, Annie Brocoli a spontanément «frenché» Alex Perron. Enfin, alors que la propre fille de la chanteuse racontait l’enfance qu’elle a eue, on a vu Annick Lemay, Geneviève Brouillette, Marie-Chantal Perron et Maxime Landry arriver sur scène tous déguisés. Drôle!

Vulnérable dans les moments touchants

On se demandait si Annie Brocoli pouvait être drôle. Sans nous faire rire aux éclats, elle nous a davantage surpris dans des moments touchants, notamment lorsqu’elle a raconté l’histoire du petit Émile, un enfant malade qui a changé sa vie.

Puis, avec une belle vulnérabilité, l’artiste a raconté le triste épisode où ses enfants adolescents ont quitté sa maison. «Je n’étais pas la mère parfaite que je voulais être.» Des années plus tard, elle a fait la paix avec cet épisode et s’entend maintenant très bien avec eux.

Le verdict

Annie Brocoli a de quoi être fière d’elle. Sans aucun rodage, elle a joué dans la plus grande salle du Monument-National et son spectacle s’est avéré plus réussi que certains autres que nous avons vus à Zoofest.

Bien sûr, sa nervosité apparente nous a empêchés de rire de quelques blagues, mais on doit saluer son audace d’avoir voulu briser l’image parfaite de son personnage pour enfants. Une proposition risquée, qui mériterait un peu d’être resserrée, mais qui a atteint son objectif.