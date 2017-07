Beau temps rime avec prudence en forêt

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) appelle à la plus grande prudence, les indices d'inflammabilité étant extrêmes dans plusieurs secteurs de l'est de la province en raison des conditions ensoleillées et des températures chaudes.

Les secteurs de la rivière Moisie, de l'île d'Anticosti, de Manic-5, de la Manicouagan, de Forestville, de Labrieville et de Gaspé sont les plus à risque.

Les secteurs de Sept-Îles, Fermont, Rimouski, Matane et la baie des Chaleurs sont tout de même sous surveillance, le danger d'incendie y étant très élevé.

Mercredi midi, quatre feux au statut «maîtrisés» étaient en activité dans les MRC de Matane, Abitibi, La Haute-Côte-Nord et Le Fjord-du-Saguenay.