Calgary bannit à son tour les policiers de sa parade de la fierté gaie

Après Toronto, c’est au tour des organisateurs de la fierté gaie de Calgary, en Alberta, d’interdire aux policiers en uniforme de participer à la parade.

Dans un communiqué, les organisateurs ont expliqué que les policiers souhaitant se joindre aux participants devront le faire sans uniforme ou quelque objet que ce soit montrant leur affiliation à la police de Calgary. La même directive s’applique aux membres d’autres représentants de la loi, comme les agents de la Gendarmerie royale du Canada.

«Nous reconnaissons l’historique d’oppression et le racisme institutionnalisé auquel font face les personnes transsexuelles et queer issues des minorités et les personnes autochtones, et l’association potentiellement négative avec des armes, uniformes et autres symboles de l’application de la loi», ont expliqué les organisateurs pour justifier leur position.

Ce faisant, Calgary emboîte le pas à Toronto, où les policiers n’ont pu parader en uniforme lors de la fierté gaie à la fin juin. Leur exclusion avait été réclamée par le mouvement Black Lives Matter, l’an dernier, ce à quoi avaient consenti les organisateurs.

En réaction, des policiers de Toronto s’étaient plutôt rendus à New York pour participer à la parade de la fierté.

Malgré cette annonce, les organisateurs de la parade de Calgary ont assuré que la police de Calgary encadrera tout de même l’événement, qui se tiendra le 3 septembre.