Des moutons dans un parc au coeur de Montréal

Une dizaine de moutons ont quitté leur carré de gazon des derniers mois pour aller brouter au parc Lafond, dans le quartier Rosemont à Montréal pour les prochaines semaines.

Leur déplacement du parc du Pélican au parc Lafond s'est fait sans problème. On appelle ça une transhumance.

«C'est une première historique à Montréal. En fait, une transhumance, culturellement, par exemple, en France, c'est d'amener les moutons de la plaine à la montagne, ou l'inverse. Puis, aujourd'hui, nous, on a décidé de faire une mini-transhumance avec les citoyens et avec les moutons», explique la bergère urbaine, Marie-Eve Julien-Denis.

Les moutons et leurs nombreux accompagnateurs ont emprunté le trottoir de la rue Laurier, mais ils avaient, bien sûr, un obstacle de taille: c'était la traversée du boulevard Saint-Michel qui s'est faite sans problème.

«C'est écologique, déjà. Les enfants adorent ça, venir voir les moutons à chaque fois qu'on passe. C'est un petit moment en famille qui plaît à tout le monde», de dire un parent.

«Ça peut apprendre aux enfants, justement, à fréquenter les animaux de la ferme à proximité, puis c'est une façon écologique de tondre le gazon», d'ajouter un autre.

C'est la deuxième année qu'on mène ce projet pilote qui a été initié par Marie-Eve Julien-Denis. Cette année, il a été un petit peu plus long.

On fait aussi de l'éducation. Le dimanche, par exemple, il y a un pique-nique, lors duquel on explique un petit peu ce qu'est un mouton, ce qu'il mange, la laine qu'il donne, etc. Les parents rencontrés aiment beaucoup l'idée.