Feu vert au projet d’inversion du pipeline d’Enbridge

L’Office national de l’énergie (ONÉ) a suffisamment consulté les communautés autochtones avant d’approuver le controversé projet d’inversion d’un oléoduc d’Enbridge qui aboutit à Montréal, tranche la Cour suprême du Canada.

«Même en considérant de la façon la plus favorable aux Chippewas de la Thames la solidité de leur revendication et la gravité de l’impact potentiel sur [leurs] droits, la consultation menée a manifestement été adéquate», tranche mercredi le plus haut tribunal du pays dans un jugement fort attendu.

Il s’agit d’une dure défaite pour la communauté autochtone de l’Ontario, qui souhaitait voir annuler le projet d’inversement du pipeline 9B, entre Montréal et North Westover.

Dans un autre jugement important rendu mercredi, la Cour suprême se range derrière une autre communauté autochtone en annulant une décision de l’Office national de l’énergie.

Des Inuits de l’île de Baffin, au Nunavut, contestaient la décision de l’ONÉ d’avoir donné son aval à des tests sismiques dans les eaux entourant leur village.

«Les efforts de consultation et d’accommodement déployés dans le présent cas ont été inadéquats et lacunaires à plusieurs égards», conclut la Cour.

Obligation de consulter

Les deux décisions de la Cour suprême du Canada étaient fort attendues puisqu’ils confirment en quelque sorte qui du gouvernement fédéral ou de l’ONÉ a la responsabilité ultime de consulter les Premières Nations.

Les magistrats ont ainsi jugé que l’agence fédérale indépendante possède les pleins pouvoirs de consultation.

Il n’est donc pas nécessaire pour Ottawa de mener ses propres consultations en parallèle.

«La Couronne peut s’en remettre au processus de l’ONÉ pour satisfaire, en tout ou en partie, à l’obligation de consulter qui lui incombe», écrivent les juges Andromache Karakatsanis et Russell Brown.