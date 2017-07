Insalubrité dénoncée dans un CHSLD

Graisse, rouille, poussière et résidus de nourriture : le MAPAQ enquête dans une cuisine de CHSLD qui subirait les conséquences de la réorganisation alimentaire du menu Barrette, a appris «Le Journal de Québec».

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a entre ses mains des rapports ainsi que de nombreuses photos démontrant l’insalubrité dans des cuisines de centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

«Il y a bel et bien eu des plaintes formulées et elles ont été traitées», a confirmé Mélissa Lapointe du MAPAQ, ne pouvant commenter des cas précis. Selon nos informations, les endroits visés ont subi de nombreuses compressions de personnel en raison de la nouvelle politique d’alimentation du docteur Barrette. Les images obtenues par «Le Journal de Québec» illustrent la situation au CHSLD de Saint-Augustin.

«Inacceptable»

Il s’agit de «négligence», selon Stéphane Dussault, un formateur du MAPAQ au CIUSSS de Québec et membre du comité politique pour la CSN à l’Institut universitaire de santé mentale du Québec (IUSMQ). Il souligne que les bénéficiaires sont les plus vulnérables aux bactéries. «C’est inacceptable, a-t-il mentionné. Les aînés qui sont au bout de la chaîne risquent une intoxication alimentaire à cause du milieu qui est propice à ça.»

Selon M. Dussault, l’insalubrité est une conséquence directe du nouveau modèle alimentaire signé Gaétan Barrette.

Même s’il considère la qualité de la nourriture du menu «d’amélioration», M. Dussault ne se gêne pas pour critiquer la réorganisation «drastique» du projet, principalement les compressions de personnel qui ont affecté le service et la production dans les CHSLD.

Bien que la production soit maintenant majoritairement faite à l’IUSMQ, les ressources manquent en cuisine afin d’accomplir les tâches requises au bon fonctionnement et à la propreté des établissements. Aussi, les résidents n’ont plus droit aux mêmes services de proximité depuis cette centralisation. «Là, ils ont trop coupé», peste l’homme.

Inspection surprise

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale admet qu’une inspection surprise a été réalisée à la suite d’une plainte, mais pour des «correctifs mineurs» de routine, a affirmé Catherine Chagnon, la porte-parole du CIUSSS.

Elle parle de trois mentions, principalement pour de la «poussière accumulée sur une hotte et sur de la tuyauterie » et pour des « inaltérations non utilisées», et précisant qu’il ne s’agissait que d’un rapport d’inspection. «On est en grosse réorganisation alimentaire», a admis la dame. Le MAPAQ devrait donner suite à l’enquête d’ici deux mois afin de vérifier si les correctifs ont été apportés.

Postes abolis

Depuis la centralisation des services alimentaires dans certains CHSLD et autres départements du CIUSSS de la Capitale-Nationale, de nombreux postes de cuisinier et d’aide-cuisinier ont été abolis. Ces personnes ont été réaffectées à d’autres tâches, et ce, pour le même salaire. Des travailleurs ont d’ailleurs été mutés à des postes de journaliers. Par exemple, à Saint-Augustin, le nombre d’employés en cuisine est passé de 11 à 9, sans réduire le nombre de bénéficiaires. Or, les employés doivent encore préparer des soupes, des omelettes et certains autres repas, tout en s’occupant du service et du nettoyage. Le CIUSSS précise que des bénéficiaires seront déplacés.

Nette différence

D’autres CHSLD de la grande région de Québec ont été visités par les plaignants, selon ce qu’a appris Le Journal. Ces centres d’hébergement n’ont pas fait partie de la première vague de centralisation alimentaire. Constat : ils sont bien tenus et peu d’anomalies liées à la propreté auraient été observées.