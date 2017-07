Intelligence artificielle: «Fortune» encense le Québec

Le célèbre magazine américain «Fortune» consacre une partie de son numéro du mois d’août à Montréal qui devient l’un des endroits les plus réputés au monde dans le domaine de l’intelligence artificielle, rien de moins.

«Fortune» rappelle que Google a choisi la métropole du Québec pour démarrer un nouveau groupe de recherche en intelligence artificielle, en novembre dernier. La multinationale a promis d’y investir 4,5 millions $, au cours des trois prochaines années, notamment au sein de l’Institut des algorithmes des apprentissages profonds (MILA), dirigé par la sommité mondiale Yoshua Bengio.

La publication souligne aussi que Microsoft a doublé de taille ses activités en intelligence artificielle au cours de la dernière année seulement. Les géants de la techno disent vouloir injecter plus de 6 millions $ au sein de l’Université de Montréal et 1 million $ à l’Université McGill, mentionne «Fortune».

Le magazine note aussi qu’Amazon a décidé d’opter pour la belle province pour ses activités dans le domaine de l’infonuagique.

Talents québécois

Mentionnons que l’écosystème en intelligence artificielle peut compter sur le Québécois Hugo Larochelle à la tête du centre de recherche sur l’apprentissage profond de Google.

Élément AI, une entreprise cofondée par Yoshua Bengio, Jean-François Gagné, Nicolas Chapados et Real Ventures, a également obtenu un financement record de 137,5 millions $, le mois dernier, pour déployer ses activités.

Paradis des entreprises en démarrage

La présence de géants de la techno stimule les plus petits. Ces sept dernières années, plus de 185 entreprises en démarrage d’ici ont levé plus de 380 millions $ avec des retombées économiques de plus de 1,2 milliard $, selon la Maison Notman.

Le Québec est aussi le nouveau paradis des centres de données. Plus de quarante d'entre eux peuplent désormais le territoire. L’électricité verte à bas prix et les hivers rigoureux attirent les compagnies étrangères chez nous comme jamais auparavant