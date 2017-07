La démolition d’un bâtiment contaminé à l’amiante traîne en longueur

Huit mois après l’incendie qui a rasé l’ancien cinéma Robillard, le chantier n’a pas avancé et des toiles entourent encore les lieux.

Mais ces protections pourraient bientôt disparaître, car l’entrepreneur en démolition n’arrive pas à se faire payer par le propriétaire, qui est en Chine.

Selon l’opposition à la ville de Montréal dénonce la situation et dit que l’arrondissement aurait le pouvoir d’intervenir, de faire faire les travaux puis de prendre une hypothèque légale de 1e ordre. Elle se demande pourquoi le projet traîne tant en longueur alors que les débris sont hautement contaminés à l’amiante.

«On n’est plus à attendre de la bonne volonté du propriétaire, on doit se prémunir de la loi qui dit qu’on a le droit de le faire : on nettoie et on envoie la facture, c’est aussi simple que ça», explique Valérie Plante, chef du Projet Montréal.

De son côté, l’arrondissement mentionne avoir déjà envoyé 11 constats d’infraction au propriétaire, des constats qui totalisent 12 000 dollars.