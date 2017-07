La famille de Lisa-Marie lance un autre cri du cœur

La famille de Lisa-Marie Gamache, de Saint-Antonin, dans le Bas-Saint-Laurent, lance encore une fois un cri du cœur.

Une campagne de financement a été lancée pour venir en aide à la jeune fille de 16 ans et à ses parents.

Après avoir été atteinte de la leucémie en 2006, Lisa-Marie a reçu le 25 décembre 2016 une greffe de cœur espérée depuis 2 ans.

Toutefois, elle subit plusieurs complications. Lisa-Marie a dû être hospitalisée trois fois pour des épisodes de rejets.

L’adolescente est aux soins intensifs depuis le 8 juin et elle souffre d’une autre embolie pulmonaire. Selon les médecins, il est possible qu’une autre greffe de cœur soit nécessaire.

La situation financière des parents de Lisa-Marie est de plus en plus difficile. Les cardiologues et l'infectiologue exigent que des travaux d'amélioration d'air soient terminés dans leur maison avant le retour de l’adolescente. Le coût de ces travaux s’élève à 75 000$.

L'argent amassé sera utilisé pour aider la famille de trois enfants à payer une partie de ces travaux et pour défrayer les frais de la mère, qui doit rester à Québec, auprès de Lisa-Marie.

«Vous pouvez aider Lisa-Marie et sa famille en leur envoyant des messages d'encouragements par Facebook ou par vos prières. Merci beaucoup d'avance pour votre gentillesse et votre générosité», peut-on lire sur la page GoFundMe.