La poutine fait son entrée chez Tim Hortons

Ne faites pas le saut lors de votre prochain passage dans un Tim Hortons. La poutine est maintenant au menu du géant canadien de la restauration rapide.

Depuis quelques jours, Tim Hortons offre la poutine dans plusieurs succursales au Québec, dont au Saguenay et dans la région de Québec.

Le mets est composé de pommes de terre frites, de sauce et de fromage en grains.

Offert en format unique, Tim Hortons vend sa poutine dite classique au coût de 4,39 $. Une poutine avec sauce chili est également offerte à 4,89 $.

Pour Tim Hortons, c’est un nouveau virage alors que l’entreprise offre sur son menu depuis près de trois ans des croustilles chaudes à ses clients.

Les nouveaux produits introduits chez Tim Horton, comme le café latté récemment, aide à soutenir la croissance de la chaine de restauration rapide.

Cette fois, en offrant la poutine à ses clients, Tim Hortons vient concurrencer directement le géant mondial McDonald’s qui offre la poutine à son menu depuis plusieurs années.

Il faut dire que Tim Hortons appartient depuis 2014 au géant Burger King qui a acheté la chaine canadienne pour 12 milliards $.

Burger King et Tim Hortons (détenus par Restaurant Brands) forment d’ailleurs le troisième plus important groupe alimentaire au monde, derrière le groupe Yum (Taco Bell, Pizza Hut et Poulet Frit Kentucky) et McDonald’s.

Beigne poutine

Ce n’est pas la première fois que Tim Hortons met la poutine à son menu.

Au début du mois, Tim Hortons avait introduit dans ses succursales américaines le «beigne poutine» à 1,49 $US à l’occasion de la fête du Canada.

Le «beigne poutine» de Tim Hortons était constitué d’une beigne au miel couvert de pommes de terre frites, de sauce et de fromage en grains.