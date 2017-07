La Villa du Jardin Fleuri aura-t-elle son sursis?

Les propriétaires et résidents de la Villa du Jardin Fleuri à Trois-Rivières devront attendre jusqu'à jeudi matin avant de savoir si la résidence a droit à un sursis.

Rappelons que la résidence pour personnes âgées doit fermer ses portes le 31 octobre prochain, car le CIUSSS révoque son certificat de conformité.

Les dirigeants se sont adressés à la Cour Supérieure du Québec pour demander un sursis.

«C'est un stress pour nos résidents, ils n'ont pas besoin de ça», clame la directrice de la Villa, Johanne Bolduc.

La résidence dit vivre un préjudice, car ses résidents peuvent résilier leur bail et quitter l'endroit au cours des prochains jours. Or, la cause ne pourrait être entendue devant le tribunal administratif que le 4 août prochain. L’établissement parle d’une question de survie financière.

Le juge Marc Saint-Pierre rendra sa décision par écrit demain matin.