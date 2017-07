L’Allemagne dans la mire de Lisa LeBlanc

Lisa LeBlanc vient tout juste de mettre le cap sur l’Europe, où elle offrira une dizaine de concerts au cours des trois prochaines semaines. En plus de retrouver ses admirateurs en France et en Belgique, ce voyage lui permettra de faire ses preuves dans un nouveau marché: l’Allemagne.

«Dans le contexte où on y va, c’est vraiment tripant», a dit l’artiste, dans une entrevue accordée au «Journal de Montréal», à quelques jours de son départ.

Bien que le reste de son périple soit principalement consacré à la tournée des festivals, les spectacles qu’elle offrira à Erlangen, Leipzig et Hambourg, mercredi, jeudi et vendredi, se dérouleront dans les salles visitées par The Strumbellas, groupe dont elle assurera les premières parties.

«Ils ont eu un ¨huge hit¨, à la radio (¨Spirits¨)! Ils font de belles tournées et se produisent dans des salles vraiment l’fun, a-t-elle ajouté. Nous sommes choyés de pouvoir faire ces premières parties-là. Les gens vont être primés. Il va y avoir du monde!»

Défi

La musicienne, qui ne s’est produite qu’une seule fois en Allemagne, en 2012 (elle avait remplacé un groupe dans un festival, à la dernière minute), n’a plus l’habitude d’assurer les premières parties d’autres artistes.

«C’est vraiment l’fun, mais on n’en fait jamais, a-t-elle souligné. J’ai toujours aimé ça, cette espèce de sentiment de recommencer à zéro. C’est un beau défi. J’ai 30 minutes pour faire en sorte que le monde tripe, et ce, en sachant très bien qu’ils n’ont probablement aucune idée de qui je suis.»

Véritable bête de scène, elle ne passera pas par quatre chemins pour montrer au public allemand de quoi elle est capable.

«Je vais y aller dans le tapis. En fait, je vais y aller avec un ¨set over¨ rock!»

Sous le choc

Malgré les quelques jours qui se sont écoulés depuis le dévoilement de la courte liste du Prix Polaris, sur laquelle figure son album «Why You Wanna Leave, Runaway Queen?», la musicienne est toujours sous le choc.

«Je pensais que j’étais dans un top 25, au début, et je capotais. Quand on m’a dit que je faisais erreur, que c’était un top 10, j’ai ¨freaké out¨», a-t-elle raconté en riant.

Parmi les opus qui pourraient remporter ce prix, décerné chaque année au meilleur album canadien, on compte notamment les derniers efforts de feu Leonard Cohen, de Tanya Tagaq, de Leif Vollebekk et de Feist.

«J’en revenais juste pas de faire partie de ça (...) Faire la courte liste du Polaris, c’était sur mon ¨bucket list¨ de carrière.»