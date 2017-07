L'armée achète plus de 1000 nouvelles mitrailleuses

Les Forces armées canadiennes (FAC) ont annoncé mercredi l’achat de 1148 nouvelles mitrailleuses C6 pour mener à bien ses opérations et ses activités de formation.

Le contrat de 32,1 millions $ a été octroyé à l’entreprise Colt Canada de Kitchener, en Ontario, où environ 13 nouveaux emplois seront créés.

«Le gouvernement du Canada s’engage à fournir aux Forces armées canadiennes le matériel moderne dont elles ont besoin pour mener à bien leurs opérations nationales et internationales», a expliqué le ministre de la Défense, Harjit S. Sajjan.

«Cet achat remplacera du matériel acheté il y a plus de 30 ans, et veillera à ce que les FAC soient bien outillées et qu’elles demeurent prêtes à mener des opérations», a-t-il ajouté.

La C6 est une mitrailleuse entièrement automatique, refroidie par air, à ressort et à gaz, généralement alimentée par bande-chargeur à partir de la gauche.

Elle est conçue pour être portée par les militaires ou encore pour être fixée à un véhicule. Elle est dotée d’une crosse en polymère durable, au lieu du modèle actuel en bois.

La première livraison des nouvelles C6 est prévue au mois de septembre 2018, et les dernières livraisons, en juin 2019.