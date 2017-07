L’armée américaine dépense 5 fois plus pour du Viagra que pour les transgenres

L’armée américaine dépense cinq fois plus d’argent pour fournir du Viagra à ses soldats que pour s’occuper de personnes transgenres.

Ces chiffres ont été publiés mercredi par le Washington Post quelques heures après que le président américain Donald Trump eut annoncé que les personnes transgenres ne pourraient servir dans «aucune capacité» de l’armée, notamment en raison d’un «fardeau de coûts médicaux énormes».

Dans un rapport publié par le département américain de la Défense il en effet possible d’apprendre que les traitements proposés aux personnes transgenres coûtent annuellement entre 2,4 et 8,4 millions de dollars US.

Or selon une étude du Military Times, il semblerait que les uniques prescriptions de Viagra, ce médicament utilisé dans le traitement de la dysfonction érectile, aient coûté environ 41,6 millions de dollars US en 2014.

Au total, les traitements de la dysfonction érectile entraîneraient chaque année des dépenses de 84 millions de dollars US.

Par ailleurs, ces chiffres n’incluent pas les coûts liés aux réservistes, car ils sont rarement éligibles à l’assurance maladie de l’armée.

Les militaires à la retraite et les familles de soldats ne sont pas non plus inclus dans ce rapport.