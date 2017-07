Le difficile équilibre entre sécurité et proximité

La proximité des vedettes avec leur public complique la tâche d’assurer la sécurité de leurs résidences et de prévenir les cambriolages, comme ceux survenus chez le capitaine des Canadiens de Montréal, Max Pacioretty et chez Véronique Cloutier et Louis Morissette.

C’est du moins ce qu’estime l’expert Claude Sarrazin, de la firme de sécurité Sirco, qui était de passage au «Québec matin» sur LCN.

Selon les policiers, il n’y a pas de lien entre ces deux cambriolages. Mais il pourrait y en avoir?

«Hypothétiquement, oui. Fort probablement que ce sont des gens qui ont été ciblés directement. Les vedettes ont une problématique particulière : elles sont très médiatisées, très présentes sur les réseaux sociaux, très accessibles également. On met en valeur souvent beaucoup d’informations à leur sujet, notamment où ils vivent, l’intérieur de leur maison. On peut facilement identifier des biens de valeur. Pour des voleurs, ça peut devenir une manne d’informations importantes.»

On a volé de l’argent et une montre au capitaine du tricolore. Il a confirmé à notre Bureau d’enquête s’être senti violé dans son intimité. C’est souvent le pire, lors d’un cambriolage?

«Ça crée une réaction chez les gens. Il y a eu quelqu’un qu’on ne connaît pas qui rentre dans nos choses, qui fouille dans nos affaires, qui voient des choses intimes. Souvent, c’est ce sentiment qui ressort. Ça crée un certain malaise.»

Que doivent faire les personnalités publiques, pour prévenir des vols de ce genre?

«Protéger leurs informations personnelles, leur résidence. C’est un bastion qui devrait être sécurisé. Il y a beaucoup de cas comme ça et il faut sensibiliser [les gens]. Il y a un niveau de sécurité qui doit être un peu plus élevé que la moyenne des citoyens. Mais c’est toujours [pour eux] le combat de donner accès et d’être présents et ouverts, mais en même temps, de ne pas avoir l’air de se cacher. [Trouver l’équilibre], c’est une préoccupation pour beaucoup de vedettes.»