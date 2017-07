Le feu ravage le littoral méditerranéen

Les pompiers français étaient mobilisés mercredi contre les feux qui, attisés par le vent, ravagent depuis deux jours le sud-est du pays où environ 10 000 personnes ont été évacuées dans le département touristique du Var, le plus touché.

Dans la nuit de mardi et mercredi, un nouvel incendie s'est déclaré dans cette zone, près de la petite ville de Bormes-les-Mimosas, et plusieurs centaines d'hectares sont partis en fumée.

Au moins 400 hectares ont été brûlés, ont déclaré les pompiers à l'AFP tandis que la préfecture faisait état d'environ 800 hectares, en raison d'une propagation violente des flammes, due au vent.

«Les évacuations, au moins 10 000, ont suivi la progression du feu», ont précisé les pompiers. «C'est une zone habitée qui double ou triple sa population l'été», en raison de la présence des touristes et des vacanciers.

Les évacuations de campings et d'habitations ont eu lieu à Bormes (10 000 personnes dont 3000 campeurs) avec l'appui des communes voisines. Des moyens aériens sont mobilisés depuis 5h00 GMT, soit 4 trackers et un dragon 83, a précisé la préfecture.

«Le vent souffle avec des rafales de 60 à 70 km/h» et devrait «baisser d'un cran (rafales de 40-50 km/h) dans la matinée», a-ton ajouté de même source.

Le Var est le département le plus touché depuis deux jours par les incendies. Deux autres feux importants ont notamment détruit plusieurs centaines d'hectares: à La Croix-Valmer, non loin de Saint-Tropez, et environ 80 km plus à l'est, sur la commune d'Artigues.

Le premier feu violent a ravagé mardi environ 500 hectares mais était maîtrisé mercredi matin. En revanche, du côté d'Artigues, de 1600 à 1700 hectares ont été ravagés par les flammes et des renforts de pompiers sont attendus dans la journée.

Depuis lundi, les feux ne cessent de se multiplier dans le sud-est de la France, sur le littoral méditerranéen, et en Corse. Ils ont brûlé plus de 4000 hectares en deux jours.

Mardi soir, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'est rendu dans le nord de la Corse touché la nuit précédente par des flammes impressionnantes qui ont détruit le maquis et menacé des maisons.

«J'ai survolé des forêts défigurées. Et je fais solennellement appel au civisme de chacun: ces sinistres peuvent et doivent être évités», a tweeté le ministre.

M. Collomb a annoncé la commande de six bombardiers d'eau de type Dash pour lutter contre les incendies de forêt.

Un syndicat de pilotes de Canadair a interpellé dans la journée la Sécurité civile au sujet du «manque d'avions bombardiers d'eau».

Au total, selon un décompte effectué mardi soir par le ministère de l'Intérieur, 19 avions bombardiers d'eau - 10 Canadair, 7 Tracker et 2 Dash - avaient été engagés jusqu'ici pour aider plus de 4000 pompiers et militaires de la Sécurité civile. Des renforts sont venus de toute la France.

Au moins 7 pompiers ont été légèrement blessés et un autre a été brûlé au second degré dans le Var, et 15 policiers, dont 11 CRS, ont été légèrement intoxiqués par des fumées en Corse.

La France a sollicité deux avions Canadair dans le cadre de l'aide européenne et mardi en fin de journée, un premier avion prêté par l'Italie est arrivé en Corse en provenance de Gênes.

Mais la France n'est pas seule en Europe à être frappée par des incendies violents. Après avoir débuté dimanche, des feux ont pris de l'ampleur mardi soir au Portugal, obligeant les services de secours à évacuer une vingtaine de villages encerclés par les flammes.

Plus d'un mois après l'immense incendie qui avait fait 64 morts dans le centre de ce pays, près de 3300 pompiers tentaient de freiner la progression des flammes, attisées par des températures caniculaires et des bourrasques de vent.