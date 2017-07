Le président de Pages Jaunes quitte son poste

La compagnie Pages Jaunes a annoncé le départ de son président et chef de la direction, Julien Billot, mercredi.

L’entreprise n’a pas précisé la raison de son départ, mais assure que depuis l’arrivée de M. Billot en 2014, «Pages Jaunes a réussi à devenir une entreprise qui tire maintenant de ses activités numériques environ 70 % de ses produits d'exploitation, ce qui représente un accomplissement important».

M. Billot est dès maintenant remplacé par Ken Taylor. Ce dernier est à l’emploi de l’entreprise depuis seulement mars dernier en tant que chef de la direction financière, mais «compte plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de la direction d'entreprise et des services bancaires, financiers et d'exploitation».

Le processus de recrutement d’un successeur permanent est dès maintenant enclenché, précise-t-on dans le communiqué.

«Pages Jaunes poursuivra ses initiatives favorisant la croissance de la rentabilité et des flux de trésorerie disponibles à mesure que nous améliorerons notre stratégie de mise en marché, comme il a été discuté en mai», a indiqué le nouveau président par intérim.

En plus de ses fameux annuaires imprimés, Pages Jaunes est notamment propriétaire des sites web Canada411 et DuProprio.