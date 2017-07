Les conservateurs déçus de l’abandon de Pacific NorthWest LNG

Le Parti conservateur se désole de l’abandon d’un gigantesque projet de gaz naturel liquéfié (GNL) de 36 milliards $ en Colombie-Britannique et blâme en partie le gouvernement Trudeau pour ce dénouement.

Selon le député Mark Strahl, l’abandon du projet «reflète des changements sur le marché de l’énergie, mais aussi une tendance inquiétante où les investisseurs ont de moins en moins confiance envers le Canada comme endroit favorable où investir» dans ce secteur.

Le pétrolier malaisien Petronas a annoncé mardi l’abandon de son projet de construction de deux terminaux pour exporter du gaz liquéfié à partir de la côte Ouest canadienne.

L’entreprise a expliqué que «la chute des prix ainsi que les changements dans l’industrie de l’énergie» ont eu raison du mégaprojet.

Ce revirement de situation survient moins d’un an après que le gouvernement Trudeau eut approuvé l’investissement.

«Une fois le projet approuvé, c’est au promoteur de décider de la suite des choses», a tenu à rappeler un porte-parole du ministre des Ressources naturelles, Alexandre Deslongchamps.

«Conditions du marché»

Une analyse que partage le Nouveau Parti démocratique.

Selon le député québécois Robert Aubin, la décision de Petronas est «basée sur les conditions du marché et le faible prix mondial du gaz naturel liquéfié».

Les libéraux doivent donc, selon lui, prendre acte de la situation et investir «davantage dans les énergies renouvelables».

Le Canada produit beaucoup plus de gaz naturel qu’il n’en faut pour répondre à la demande au pays et il ne peut plus compter sur les États-Unis pour absorber l’excédent.

Cela a poussé les producteurs canadiens à s’intéresser à l’exportation du combustible par bateaux spéciaux à l’étranger sous forme liquide.