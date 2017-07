Les transgenres, un fardeau pour l’armée américaine?

Sur Twitter, Donald Trump a annoncé mercredi que les personnes transgenres ne pourront servir dans «aucune capacité» dans l'armée américaine. Caroline Proulx et Jérôme Landry de LCN ce soir ont parlé avec le Dr Mailloux de la présence des transgenres dans l’armée.

Mercredi, un nouveau tweet a ébranlé les États-Unis... «Après consultation de mes généraux et des experts militaires, soyez avisés que le gouvernement des États-Unis n'acceptera pas ou ne permettra pas aux personnes transgenres de servir dans aucune capacité dans l'armée américaine», a tweeté le président.

Pour justifier sa décision, Donald Trump met en avant «le fardeau des coûts médicaux énormes» et «les perturbations que des personnes transgenres dans l'armée entraîneraient».

Pourtant, il y aurait de 2500 à 7000 personnes transgenres sur les 1,3 million de militaires en activité aux États-Unis.

En ce qui concerne les «coûts médicaux», le Dr Pierre Mailloux, qui a été psychiatre au sein des forces armées, précise : «Les forces armées ne sont pas là pour participer à des traitements importants sur les individus. (...) Je serai un peu surpris que des personnes entrent dans l’armée et décident pendant leur séjour de faire des transformations.»

Toutefois, les transformations peuvent avoir été faites avant l’entrée à l’armée, comme le souligne Caroline Proulx. Est-ce dont cela Donald Trump parle, quand il explique ne pas vouloir de «perturbations»?

Quel impact sur les opérations militaires?

«Barack Obama, pour se faire une belle jambe, il était favorable à n’importe quoi, rappelle le Dr Mailloux. Quand Donald Trump mentionne qu’il a consulté des généraux, ça aurait été important de lui demander, quels genres de consultation?»

«Dans des situations d’isolement, ces hommes entraînés, ils ont généralement une érection très vive à la stimulation. S’il vous arrive un homme, un transgenre qui est encore à la moitié de sa transformation, avec une belle paire de seins et un pénis, ça se pourrait que ça déclenche des réactions, même peut-être violentes», pense le psychiatre.

Il explique ensuite qu’il faudrait se demander si l’inclusion des transgenres améliore la force de frappe des armées. Mais pour Caroline Proulx, il faut aussi voir si ça ne la diminue pas, et dans ce cas, il n’y aurait aucun problème : «Qu’il y ait des seins ou pas de seins, à compétence égale sur leur terrain, si ils ou elles font la job, j’en ai rien à cirer. C’est leur chose, ça ne me regarde pas.»

Quant au problème de la promiscuité, la présentatrice rappelle que cela peut aussi arriver entre des soldats hétérosexuels.

Au final, cette décision du président Trump semble surtout lui permettre de gagner les faveurs de ses électeurs. «C’est juste un tweet, je ne l’ai pas vu signer de décret présidentiel, rappelle Jérôme Landry. Mais peu importe la suite, aujourd’hui il a fait plaisir à ceux qui ont voté pour lui.»

Le Québec, plus ouvert sur la prise en charge des transgenres?

«Au niveau de la prise en charge des transgenres au Québec, on n’a pas de leçons à donner, rappelle le Dr Mailloux. La RAMQ paie quelques années les transformations, puis cesse de payer, et repaie à nouveau quelques années. Au niveau de la prise en charge de nos transsexuels, avant de dégobiller sur Trump, on aurait peut-être avantage à se regarder.»