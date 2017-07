Murdochville en deuil

Murdochville est en deuil, au lendemain de la mort de deux hommes intoxiqués au monoxyde de carbone, dans la galerie souterraine du Centre d’interprétation du cuivre.

Les victimes sont Claude Chouinard, 50 ans, et Rock Dunn, 60 ans, tous deux originaires de Murdochville. M. Chouinard était employé du Centre d’interprétation, alors que M. Dunn agissait à titre de bénévole.

Ceux-ci ont été retrouvés vers 9 h 30, allongés l’un à côté de l’autre et inconscients dans la galerie souterraine de l’établissement. Ils ont ensuite été transportés dans un centre hospitalier, où leur décès a été constaté.

La tragédie a eu l’effet d’une bombe mardi, dans cette petite municipalité gaspésienne de 700 habitants. «Mon oncle était un rassembleur et très impliqué dans la municipalité», mentionne la nièce de Claude Chouinard, Nancy Dubé, encore ébranlée par la triste nouvelle.

« On est très serrés, je les connaissais ça fait des années, ce sont des citoyens participatifs et très impliqués dans la communauté » a indiqué la mairesse Délisca Ritchie-Roussy, qui avait encore du mal à y croire.

Des hommes « aidants »

Selon les témoignages recueillis par «Le Journal de Québec», c’est en tentant de vider l’eau de la galerie souterraine du Centre à l’aide d’une pompe à essence que les deux hommes ont péri. « Ces gens-là voulaient aider, apporter leur collaboration pour que ça se fasse le plus vite possible pour que ça puisse rouvrir au public», affirme la mairesse.

«J’étais avec les familles aujourd’hui, ce n’était pas facile. M. Dunn a des enfants et des petits-enfants. C’était deux ‘‘bons bonhommes’’ aidants», a-t-elle ajouté.

Incompréhension

Pour André Minville, chef du Service incendie de Murdochville, les circonstances de ces décès sont incompréhensibles, d’autant plus que Claude Chouinard était un pompier volontaire au sein de la municipalité et, ainsi, connaissait les règles de sécurité. «Au début, ils utilisaient une pompe électrique, avec une génératrice à l’extérieur, mais probablement qu’elle n’était pas assez forte. On ne comprend pas pourquoi ils ont descendu une pompe à essence dans cet espace clos. Les deux devaient savoir ça», indique celui qui connaissait les victimes depuis plusieurs années.

M. Minville précise que la présence de monoxyde de carbone était si intense qu’en fin de journée, les lectures affichaient 54 ppm, à 10 pieds de l’entrée de la galerie souterraine.

«On procède habituellement à l’évacuation à 35 ppm», a-t-il précisé.

Même si la galerie souterraine était toujours fermée, le Centre d’interprétation avait rouvert ses portes au public le 18 juillet, après avoir traversé des difficultés financières.

Fermé jusqu’à nouvel ordre

Le Centre d’interprétation du cuivre de Murdochville est fermé jusqu’à nouvel ordre.

La division des crimes majeurs de la SQ a ouvert une enquête, tout comme la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).