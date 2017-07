Offrir un répit aux familles

Une cinquantaine d’enfants malades ont eu la chance de mettre leur quotidien difficile sur pause le temps d’un après-midi, mercredi, au parc Lafontaine, à Montréal.

Pour les familles vivant avec un enfant malade, les jours de répit sont peu nombreux entre les rendez-vous à l’hôpital, le regard des autres face à la différence et les tâches du quotidien. C’est pour offrir du bon temps que des activités, comme ce pique-nique, sont organisées par la fondation Starlight.

«Ça donne un «break» aux parents», a dit Carole Auclair, une mère monoparentale d’un jeune adolescent atteint de la dystrophie musculaire de Duchenne.

«Partout où on va, c’est compliqué», a poursuivi la mère d’Anthony, qui se déplace en fauteuil roulant.

Entre les rendez-vous médicaux et le centre de réadaptation, le quotidien d’un jeune comme Anthony n’est pas toujours rose. «On profite des beaux moments et aujourd’hui c’en est un très beau», a souligné sa mère.

Effectivement, les yeux brillants de l’adolescent traduisent le bonheur qu’il a à participer au pique-nique et à tester de nouveaux jeux vidéo.

«Ça fait une grande différence, ces activités, surtout au niveau du regard des autres, parce qu’ici toutes les familles vivent des différences», a expliqué Josée Legault, qui accompagnait ses fils, Alexi Leblanc, atteint du syndrome de Treacher Collins se manifestant par des malformations faciales, et Mathis Leblanc.

«À cause de sa trachéotomie et de ses malformations, partout les gens se retournent sur notre passage. Ça fait du bien de ne pas se sentir juger lors des activités de Starlight», a-t-elle indiqué.

Lors du pique-nique organisé en collaboration avec Nintendo, des dizaines de jeunes ont eu la chance de jouer avec la nouvelle console Switch. Cette activité s’insérait dans le programme Grandes escapades de la fondation Starlight. Avec cette série d’activités de tout genre, la fondation, qui vise à mettre du bonheur dans le quotidien d’enfants malades, invite ses membres à vivre des expériences hors du commun.

«On veut rendre le négatif positif et offrir aux familles de la fondation la chance de vivre des choses que d’autres ne pourraient pas vivre», a expliqué Ghislain Gagné, vice-président au service à l’enfance chez Starlight Québec.

«On fait du bateau, du ski-doo adapté et la semaine prochaine on fera des tours de voitures de luxe», a relaté M. Gagné.

Cette année, grâce aux Grandes escapades, près de 1000 personnes pourront entre autres participer à des activités nautiques sur le fleuve Saint-Laurent.

Des journées à ne pas manquer

«Pour des journées comme ça, on sacrifie tout», a dit Laura Tshimanga, mère de Jemye, 11 ans, atteint de trisomie 8 et qui voulait absolument participer à l’activité. «On a donc retardé son départ pour le camp de vacances. Ces frères, eux, peuvent aller à la piscine ou au parc. Jemye, avec son fauteuil, a des activités plus limitées. On en profite quand on peut», a-t-elle poursuivi, en précisant ne pas avoir hésité à mettre son horaire de côté pour assister à l’événement en famille.